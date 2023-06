Familias de Alcoy denuncian la falta de plazas en las escoletas de Alcoy. Son varios los niños nacidos en el 2022 que se han quedado de cara al próximo curso 2023/24 a las puertas de entrar en escoletas públicas y privadas de la ciudad.

Algunos están en lista de espera y tienen posibilidades de entrar, pero a otros ya les han asegurado que no lo harán, al menos este septiembre. "Sintiéndolo mucho hemos tenido que decir que no a mucha gente", sostiene una de las recepcionistas de una escoleta pública de la ciudad.

La situación desespera a las familias. Rosa Gomis es una de las madres afectadas, su hijo consiguió una plaza en una escoleta privada el pasado viernes después de estar en lista de espera en la pública de su barrio y asegurarle en otra que ni siquiera estaba a la cola.

Gomis reclama que además este año se ha penalizado el estar de excedencia y no le ha ayudado en la suma de puntos. "Soy enfermera, estoy de excedencia por cuidado del menor, mi marido es albañil y autónomo, no podemos partirnos la excedencia ni las bajas. Me he encargado yo de cuidarlo. La idea era estar un año con él y cuando se incorporase a la escoleta yo lo haría al trabajo. Me dijeron que la excedencia no daba problemas y ahora resta puntos", revela.

En este sentido Rosa recalca que está de excedencia porque sino, nadie de su familia puede cuidar al pequeño. "Mi suegra es ciega y mi madre es mayor. Mis hermanas están fuera, no tengo con quien dejar al niño. Es un sin sentido que no te cuenten puntos por estar en mi situación, estoy así porque no tengo con quien dejarlo", expresa.

Una situación similar es la que vive Judit Ponsoda. Su hijo está en lista de espera en la escoleta en el puesto número cuatro. "A mi marido le han dicho en el Ayuntamiento que como mucho correrá uno, que busquemos en la privada, pero el problema es que no hay plaza ni en una ni en otra. Es desesperante, hemos mirado hasta en Cocentaina".

Las familias reclaman que desde el Ayuntamiento no se haya tenido en cuenta que ese año ha habido "un boom de nacimientos". La concejalía de Educación se ampara en que las listas son las provisionales.

Precios

El abanico de precios es otra de las cuestiones que preocupa a las familias. En el caso de Rosa, se había hecho a la idea de que a su hijo lo admitirían en la pública, que cuesta máximo unos 190 euros al mes con comedor incluido y la ayuda del bono guardería.

No obstante, con el cambio de guion y la entrada en la privada tendrá que pagar unos 230 euros al mes, sin el comedor incluido. Algunos centros de este tipo pueden llegar a costar unos 700 euros al mes.

"Llevamos un año sacando ahorros, si haces números contando que puedes entrar en la pública (porque no tienes por qué no entrar) y ahora no lo haces, ¿Qué soluciones hay? Son las listas provisionales, pero voy a estar igual porque me han dicho que no voy a entrar, no se van a mover hasta el puesto 17", declara Rosa Gomis.

Por su parte Judit señala que "en una privada me piden hasta 700 euros, ahí se te va un sueldo".

Las listas son provisionales hasta el 14 de junio pero varias familias ven como a pesar de estar en lista de espera, no conseguirán plaza puesto que "como mucho correrán uno o dos puestos".