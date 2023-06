Una ibense, campeona de España de puzles. Su nombre es Soraya Pérez y se ha alzado con el primer puesto en la modalidad de pareja en el campeonato nacional de esta práctica junto con su compañero, el catalán Alejandro Clemente.

El torneo se ha celebrado este fin de semana pasado en el Centro de Congresos y Exposiciones de Ávila. Soraya ha participado en todas las modalidades, desde la individual hasta la puzle chess (dos contra dos), pero ha sido en la de pareja en la que ha salido vencedora obteniendo el máximo reconocimiento nacional.

Ambos participantes encajaron el puzle de 500 piezas en un tiempo casi récord: 28 minutos y 50 segundos. La pareja se media ante unos 300 contrincantes. Cada rival desarrolla un puzle distinto, animales o paisajes son algunos de los diseños que los organizadores eligen para las pruebas. A ellos les tocó un colorido puzle de pájaros.

La ganadora explica que puedes partir con ventaja depende de qué dibujos se te den mejor. "Para mí suele ser más fácil el paisaje que el animal, estos últimos me resultan más costosos", sostiene Soraya.

El motivo de escoger a Alejandro Clemente como pareja no es casualidad. La ibense confiesa que ambos ya se conocían de otros campeonatos de puzle y que la buena sintonía en el tapiz llevó a un amigo a proponerles por qué no se presentaban juntos. "Hemos hecho un récord mundial en otro concurso, logramos hacer un puzle de 500 piezas en 17 minutos".

Soraya también compitió en la categoría individual, donde logró completar un puzle de 500 piezas en 47 minutos y 23 segundos, acabando en novena posición frente a más de un centenar de rivales. Esta vez le tocó completar un lienzo pesquero.

Además, en el concurso también participaron en la modalidad de grupo dos equipos de la provincia. Las piezas de Ibi y Alicante pa' alante quedaron en el puesto número 17 y en el 11, respectivamente. La ibense es quien les instruye.

Entrenamiento

Como cualquier disciplina el hacer puzles también conlleva un entrenamiento previo para mejorar en la tarea. Soraya sostiene que practica en casa de forma asidua. "Intento hacer técnicas que poco a poco voy mejorando, pruebo cosas nuevas e intento bajar los tiempos. Todo cuenta. Desde abrir la caja, separar las piezas, colocarlas y, sobre todo, es importante tener buena vista", afirma.

La ganadora comenzó su relación con el mundo del puzle cuando tenía nueve años. "Me regalaron uno de adulto y lo monté en dos tardes, vimos que se me daba bien. Familiares y conocidos me llamaban para que les ayudase", confiesa.

Más adelante y, con la aparición de las redes sociales, Soraya se fue abriendo al mundo del puzle a través de internet donde conoció gente con sus mismos gustos. "Fue ahí cuando descubrí los campeonatos", añade.

Los expertos señalan que los puzles potencian habilidades como las matemáticas. En el caso de la ibense asegura que "siempre he sido mala en matemáticas, pero sé de gente que es buena en esta disciplina, igual que en dibujo o música".

¿Consejos? La ibense se ríe y confirma que al final, como todo en la vida, la práctica y la perseverancia son dos cuestiones claves para lograr encajar todas las piezas.