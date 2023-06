El Ayuntamiento de Alcoy termina el tercer mandato de su alcalde, Toni Francés, con un superávit de 5,7 millones de euros y un remanente de tesorería positivo de 1,6 millones, según se recoge en la Cuenta General de 2022 aprobada por el pleno hace unos días. Estas cifras fueron avanzadas por el primer edil durante la sesión plenaria y, con ellas, reivindicó ante el conjunto de la oposición la buena salud financiera del municipio. El remanente supone especialmente una diferencia en relación al ejercicio de 2021, que terminó con un saldo negativo de 2,4 millones.

Aun así, estos datos no convencieron a la oposición, que se abstuvo en bloque a la aprobación de la Cuenta General. También el grupo municipal del PP, el único que hizo uso de sus turnos de palabra para debatir esta cuestión en el pleno. Esta sesión, cabe destacar, fue la última de carácter ordinario del mandato municipal, y tuvo la particularidad de celebrarse pasadas ya las elecciones municipales del 28 de mayo, es decir, sabiendo que varios de los ediles presentes no estarán después del 17 de junio, ni la composición de la corporación será la de ahora.

Probablemente por esa circunstancia postelectoral, este año las principales cifras de la Cuenta General del Ayuntamiento no se han presentado públicamente, sino que los únicos datos que han trascendido son los que dio a conocer Francés en este pleno. Además, se aprobó prácticamente sin discusión, al ser el PP el único grupo en expresar los motivos de su abstención. El portavoz de la formación en el mandato que ahora termina, Quique Ruiz, recordó que a lo largo de estos últimos cuatro años "hemos advertido de nuestra preocupación por la Hacienda municipal", y consideró que la Cuenta General es una nueva muestra de ello.

Ruiz aludió, en este sentido, a un informe de la Intervención municipal de 2022 que apuntaba al "riesgo de equilibrio presupuestario, la falta de ingresos y el gran volumen de inversiones no ejecutadas". Según dijo, "ante las dudas que presenta la Cuenta General, vemos que se han cumplido nuestras previsiones". El edil aseguró que el balance se ha logrado cuadrar gracias a "ingresos extraordinarios que hubo en 2022, que no tienen por qué producirse en otros ejercicios", al tiempo que afirmó que "los proyectos que el Ayuntamiento ha dejado sin hacer suman 27,5 millones de euros".

El todavía portavoz popular insistió en que 3,5 millones del capítulo de ingresos corresponden a la sentencia favorable al Ayuntamiento sobre los terrenos de la ampliación del campus de la Universitat Politècnica de València (UPV), al tiempo que se han gastado 9,5 millones menos. Ruiz reiteró que la ciudadanía de Alcoy está "preocupada" por esta cuestión, y apeló a que "el futuro gobierno municipal atenida las reivindicaciones de los demás grupos".

"Cuentas saneadas"

Sin embargo, Toni Francés defendió de manera reiterada que "las cuentas municipales están saneadas". El alcalde fue el encargado de responder al portavoz popular, ante la ausencia de la edil de Hacienda, Vanessa Moltó. Recordó que "todos los años el resultado presupuestario ha sido positivo", y que el mandato de estos últimos cuatro años ha sido "muy complicado" por todas las circunstancias sobrevenidas, como la pandemia o la escalada de precios por la guerra en Ucrania. "Estamos superando esas crisis sin trasladar esa presión a los ciudadanos", recalcó.

Francés hizo hincapié en los datos de 5,7 millones de euros de superávit y 1,6 de remanente de tesorería, y echó en cara al portavoz del PP que "no dicen que había también un gasto extraordinario", debido a que el Consistorio tuvo que asumir, de manera subsidiaria, el coste de los terrenos para la ampliación del campus de la UPV. En todo caso, agregó, "este Ayuntamiento está saneado", aunque reconoció que eso "no quiere decir que no tengamos dificultades ahora" en cuanto a la liquidez "y que no las tengamos en un futuro". De cualquier forma, se buscan fórmulas para el ahorro, como a través de la eficiencia energética; según dijo, esta factura se ha reducido de 4 millones de euros anuales a 1.

El primer edil insistió en que "tenemos financiación para los próximos cinco años", solo con las cuentas tal y como están ahora, lo cual, señaló, supone un gran margen de estabilidad. El portavoz del PP volvió a insistir después en sus argumentos, a los que Francés rebatió nuevamente con las ideas que ya había expuesto, antes de dar paso a una votación que no alteró el resultado de la comisión: la Cuenta General salió adelante con los votos del PSOE y la abstención del resto de la corporación, sin ningún voto en contra.

Pleno breve y de trámite

El último pleno ordinario del mandato municipal 2019-2023 fue un mero trámite, breve y anodino. Una obligación porque así lo marca el reglamento, pero prácticamente sin contenido y despachado en apenas media hora. Al margen del debate sobre la Cuenta General, los únicos asuntos del orden del día que se abordaron con algo de detenimiento fueron varias preguntas planteadas por Vox referidas al estado del carril bici, el estanque de Buidaoli y el proyecto de "Soluciones basadas en la naturaleza", de las que respondieron los ediles correspondientes del gobierno. Del resto de temas simplemente se dio cuenta, y ningún otro grupo planteó ruegos o mociones.

Para varios ediles fue su último pleno ordinario, como para el portavoz del PP; Quique Ruiz, o los hasta ahora responsables de Transición Ecológica, Igualdad y Fiestas, Jordi Silvestre, Aranza de Gracia y Carolina Ortiz, entre otros miembros del gobierno municipal, así como para los actuales concejales de Guanyar, Pablo González y Mauro Colomina, o los dos de Podem, Cristian Santiago y Aarón Ferrándiz. Ninguno de ellos estará en la corporación que se constituirá el 17 de junio. Antes, eso sí, aún se celebrará un pleno extraordinario.