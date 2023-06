Los cabezas de lista del PSOE y Compromís a la alcaldía de Ibi en las elecciones del 28 de mayo, Sergio Carrasco y Aitana Gandia, confían en que el equipo de gobierno que liderarán pueda "revertir" la situación de parálisis que ha atravesado el Ayuntamiento en los últimos meses, así como las deudas a proveedores y a las asociaciones y colectivos locales. Una de sus primeras medidas, explican, será pedir una auditoría de las cuentas municipales, que permita tener una "radiografía" certera de su estado, después de que se hayan conocido los impagos existentes y de que no se hayan aprobado todavía los presupuestos de 2023. Y acto seguido, se tratará de corregir todas las anomalías.

Carrasco será previsiblemente investido alcalde este sábado, con el apoyo de los cuatro concejales de Som Ibi-Compromís, si no hay sorpresas de última hora, después de que el jueves la Junta Electoral Central diera definitivamente por válidos los resultados de los comicios y el PP haya renunciado a presentar un contencioso electoral. Las dos formaciones, que suman 11 concejales, manifestaron desde el primer momento su intención de pactar, aunque el recurso de los populares ha impedido que el acuerdo pueda materializarse antes de la constitución de la nueva corporación. Una vez ratificado el escrutinio, el PP perderá la alcaldía después de 20 años en el gobierno municipal.

El candidato socialista mantendrá el bastón de mando hasta 2027, mientras que su homóloga de Som Ibi-Compromís será vicealcaldesa. Las delegaciones concretas que tendrán ellos y el resto de componentes del nuevo gobierno, no obstante, no se conocerán hasta la próxima semana, cuando las dos formaciones tienen previsto presentar su acuerdo programático. En cualquier caso, la investidura de Carrasco pondrá fin a unos días de incertidumbre, en los que los candidatos lamentan que se han sucedido "las especulaciones y los bulos" sobre los resultados, así como "presiones" para que no pactaran, como que "la Diputación y el Consell nos iban a cerrar el grifo por tener un gobierno de izquierdas".

Te puede interesar: 1 Resultado de las elecciones en Ibi: La izquierda puede recuperar la alcaldía de Ibi después de 20 años con un pacto entre PSOE y Compromís

Carrasco y Gandia insisten en que "demostraremos con hechos que estamos a la altura", y en que es necesario "arrancar" el Ayuntamiento, el cual, denuncian, "han dejado mucho tiempo paralizado". Entre otros aspectos, los futuros alcalde y vicealcaldesa se refieren a cuestiones como "los problemas con la plantilla", la escasa recepción de fondos europeos debido a que "casi no se han pedido" pese a las posibilidades que ha habido para hacerlo, o proyectos que "se han quedado pendientes" por la inacción del equipo de gobierno saliente. En este sentido, citan la dotación de más suelo industrial, la finalización de la Casa de los Reyes Magos o dar un uso al rehabilitado Molí de Paper.

Los portavoces del futuro gobierno se felicitan de que, finalmente, se ha logrado "parar la ola" conservadora en Ibi, y se reafirman en que están dispuestos a "demostrar que se puede gobernar de forma sensata en coalición". Con todo, al mismo tiempo se muestran convencidos de que "la derecha y la extrema derecha van a intentar desprestigiar estos gobiernos", tanto en Ibi como en las demás poblaciones del entorno donde se han materializado, como Alcoy, Cocentaina y Muro. Asimismo, llaman la atención con el hecho de que "Vox ha entrado en el Ayuntamiento sin hacer prácticamente nada en la campaña, solo con lo que arrastra su marca".