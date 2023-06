¿Qué valoración hace del curso que acaba de finalizar?

Hacemos una valoración positiva, creo que se está consolidando cada vez más el Campus de Alcoy como una alternativa potente en el ámbito de las ingenieras tanto Industriales como de las Tecnologías de la Información (TIC), así como Administración y Dirección de Empresas (ADE).

¿Cómo ha ido evolucionando el número de alumnos año tras año?

En 2020 estábamos en torno a las 1.900 alumnos, ahora estamos cerca de los 2.500 con números de entrada que en esa fecha estábamos en los 560 y ahora llevamos dos años consolidados por encima de los 700 y el objetivo es seguir llenando. La gente que estudie en este campus tiene que ser gente que dé talento y acapare las respuestas de habilidades empresariales e industriales que requiere la sociedad del futuro. Tenemos que trabajar en nuevos títulos y mejorar los que tenemos.

¿De qué forma se está preparando el retorno del Grado de Textil y el Máster en Computación?

En cuanto al grado estamos cambiando la formación del grado al uso y estamos incorporando un perfil relacionado con el diseño y la moda. Creo que es una oportunidad de hacer una titulación moderna y adecuada para que el ingeniero tenga también una versión creativa. Es un grado que va a recuperar muchos alumnos sobre todo de esta zona porque requiere profesionales de ese sector. En cuanto al máster en computación tenemos un catedrático que viene a trabajar desde Castalla y es un fichaje de talento que es especialista en esto. Queremos tratar esa nueva tendencia como es la inteligencia artificial, el tratamiento de datos y la digitalización de las empresas.

¿Cómo definiría el Campus de Alcoy?

Es un campus de ciudad media, urbano, próximo en el que los alumnos son conocidos y donde la relación entre docente y estudiante es muy próxima. La ciudad está rodeada de industria y empresas, es un campus próximo y solvente.

Se considera una zona poco atractiva para estudiar frente a otros destinos como Alicante o València...

Es un error pensar que la comarca no es atractiva para estudiar. Industrialmente es una de las zonas más potentes de la Comunidad Valenciana, el campus existe desde 1928, ni existía la Universitat Politècnica, ni la de Alicante ni la de Elche. El campus de Alcoy comenzó a formar gente para dar respuesta a los sectores industriales. Es Universidad Politécnica, que está considerada la más importante de España en este sentido en el ranking Shangái y eso es un valor importante. Tiene laboratorios de último nivel y profesores adecuados para dar las ingenieras. Tenemos una formación muy práctica y tenemos los grupos de generación espontánea que somos la única universidad de España que tiene este tipo de grupos. Un año aparece un alumno de León y al que viene hay diez de esa provincia porque se corre la voz entre los alumnos. De los 2.500 estudiantes a lo mejor solo 300 son de Alcoy, el resto son de fuera, mayoritariamente de la provincia de Valencia y si no de fuera. Hay de Canarias, Mallorca, Madrid o Galicia. Es una ciudad tranquila donde hay unos costes que las familias se los pueden permitir. No hay saturación de espacios ni precios desorbitados. Es un atractivo en ese sentido y por eso tenemos cada vez más alumnos, vamos ganando prestigio también con la marca Politècnica.

¿Cuál es la relación con València?

Muy buena. Teníamos una asignatura pendiente de que no se conocía mucho el campus de Alcoy. Esa visión dio la vuelta cuando hicimos el 50 aniversario. La escuela lleva trabajando muy bien desde hace mucho tiempo y prueba de ello es que cada vez vienen más rectores a visitarnos.

¿Y con el tejido económico de la comarca para las prácticas de los alumnos?

Tenemos un consejo consultivo con 23 empresas. Hay una necesidad del sector industrial y es que necesita una mano de obra cualificada que no existe. Estamos en un proceso de la industria 5.0, los trabajadores ahora tienen que formar parte e integrarse en la empresa como una parte más porque son parte del éxito de la misma. Quiero convertir a Alcoy en una ciudad de recepción de talento, capaz de dar respuesta a la situación investigadora de las empresas.

De cara al futuro, ¿Cómo le gustaría ver a la UPV de Alcoy?

Una universidad con edificios, recuperaciones de empresas como espacios universitarios. Un campus verde con espacios de expansión para el alumnado. Un edificio que sea un centro referencial en innovación en todo el territorio de las comarcas centrales y sobre todo ser un referente en la formación en el ámbito industrial en la que cada vez se considera a Alcoy como un núcleo de formación en la provincia.