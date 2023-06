El tren Alcoy-València vuelve a las frecuencias prepandemia. El transporte pasa de ofertar tres itinerarios diarios por sentido y recupera la oferta de cuatro viajes al día de lunes a viernes, así lo refleja la página web de Renfe.

La plataforma Salvem el Tren de l'Alcoià i el Comtat ha celebrado esta "vuelta a la normalidad" tras tres años aunque aseguran que los viajes todavía siguen siendo insuficientes para la demanda de trenes que existe hacia la capital de la Comunidad.

En concreto, el itinerario que se ha sumado corresponde al horario de tarde. Así, en el sentido Alcoy-València el primer tren sale a las 6.12 y llega a las 8.18 horas; el segundo a las 8.50 y llega a las 11.37 horas, este hace transbordo por lo que tarda más. Por la tarde el primer tren sale a las 14.53 y llega a las 17.01 mientras que el siguiente sale a las 19.49 y llega a las 22.27 horas, con transbordo.

Para el sentido València-Alcoy el primer trayecto sale a las 6.48 y llega a las 8.45 horas. El siguiente sale a las 12.19 y llega a las 14.39 horas con transbordo. Por la tarde sale el primero a las 17.25 y llega a las 19.25 horas mientras que el último sale a las 19.49 y llega a las 22.25 con transbordo.

El tiempo que tarda el tren es otro de los caballos de batalla de la plataforma Salvem el Tren de l'Alcoià i el Comtat. Uno de sus integrantes, Pau Martínez, explica que "si tiene que parar en todos los pueblos entre Xàtiva y Alcoy tarda más. Si los pasajeros pasan de media distancia a cercanías para en todos los pueblos desde Xàtiva a València".

Así, el trayecto sin transbordo tiene una duración de dos horas aproximadamente en ambos sentidos. Por contra, bajando en Xàtiva el viaje se puede alargar hasta cerca tres horas, en concreto 2 horas y 47 minutos, como es el caso del último viaje desde a Alcoy a València que sale a las 19.40 horas.

La plataforma afirma que el viaje seguirá siendo así de largo mientras Adif no ejecute las obras que llevan retraso. "Tendría que estar terminado el BLAU (bloqueo liberación automática en vía única) mientras no se hagan estas obras el tren no puedo ir más rápido, hay trayectos en los que tiene que ir a 30 km/h", explica.

Martínez insiste en que "pedíamos como mínimo volver a estos horarios que siguen siendo insuficientes de por sí porque con los bonos la demanda ha subido, hacen falta más frecuencias y más vagones para no ir como sardinas".

En esta línea la reivindicación de la plataforma se extiende a que Renfe baraje ajustarse a la demanda y aumente los viajes aquellos días que más usuarios utilicen el tren.