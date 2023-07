En los últimos meses, son numerosas las persianas que han bajado en el centro de Alcoy para no volver a subir. Al menos, no con el mismo nombre. Hasta cinco comercios han cesado su negocio en el último año en la zona más céntrica de la ciudad. Pese a ello, la Asociación de Comerciantes del Centro de Alcoy señala que no está en contra de la peatonalización ni es la única razón que puede llevar al cierre de un comercio.

"Queremos dejar claro que no estamos en contra de la peatonalización", explica Alejandro Cerro, presidente de la asociación. Cerro señala que puede haber numerosas razones que lleven al cierre de un comercio, como la situación económica. Tanto los negocios de la zona como del resto de Alcoy están "pasando por una situación complicada", según sostiene el gremio, que añade que los datos de cierres de los últimos años indican "son preocupantes". Recuerdan que los establecimientos han tenido que afrontar varios problemas derivados primero de la crisis sanitaria y después la elevada inflación y el aumento de los sobrecostes y la energía derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania. "Han sido épocas muy complicadas, la pandemia, la crisis... algunos comercios siguen pagando créditos que tuvieron que solicitar para soportar esa época. Muchos se ven asfixiados a día de hoy por ello", asumen desde la asociación, que apunta que se prevén 90.000 cierres en toda España este año. La jubilación y la falta de relevo generacional es otro de los condicionantes que repercuten en el cierre de negocios. "Mucha gente está intentando mantenerse como puede para tener una jubilación digna", ratifican. El alquiler de locales en el centro para poner en marcha un negocio abarca desde los 500 a los 2.500 euros, dependiendo del tamaño. La Asociación de Comerciantes del Centro sostiene que el precio no ha subido, pero tampoco ha bajado con respecto a otros años. La concejalía de Comercio ha sacado un programa para "la reactivación comercial" en Alcoy. El importe total de estas subvenciones será de 70.000 euros, de los cuales 20.000 euros serán destinados a actividades de dinamización y promoción y los otros 50.000 euros a formación, según detallan desde el Ayuntamiento. Las ayudas han explicado que estarán destinadas a las "entidades más representativas" del comercio local, las cuales podrán presentar proyectos que incluyan diferentes actuaciones relacionadas con el comercio. El Ayuntamiento advierte que como máximo se subvencionará el 80% del coste de las actividades aprobadas.