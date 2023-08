El Ayuntamiento de Alcoy ya ha tramitado en lo que va de año un total de 80 sanciones por incumplir las ordenanzas municipales de Convivencia Ciudadana y de Higiene Urbana. Además, hay tres expedientes más pendientes de resolver, por que la suma total de faltas por motivos de incivismo sería de 83, según explican fuentes municipales. De ellas, 51 corresponden a quebrantos de la normativa que regula la higiene urbana, mientras que en los 32 casos restantes se ha vulnerado la convivencia ciudadana.

La Ordenanza de Convivencia Ciudadana se aprobó de forma definitiva en pleno el 2 de diciembre del año pasado. De las 32 denuncias, 19 han sido por perturbar el descanso a través gritos o música, y ocho por bañarse en las piscinas municipales o acceder a ellas fuera del horario de apertura, saltando la valla. También hay otras causas más curiosas, como regar en el balcón volcando agua sobre la calle, lanzar petardos o las molestias por obras, por el ruido de un establecimiento al estar con las puertas abiertas y por los ladridos de perros.

El Ayuntamiento recuerda que esta ordenanza tiene por objeto preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio, encuentro y recreo. Por ello se recogen aspectos como el pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los y las demás, así como a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, lingüísticas, religiosas y de formas de vida diversas existentes en Alcoy.

Asimismo, entre los incumplimientos de la ordenanza de Higiene Urbana destacan las 18 sanciones impuestas por orinar en la vía pública y los 16 por tirar residuos en vertederos ilegales o hacer un mal uso de los contenedores. También hay otras cinco por tirar residuos a la vía pública, cuatro por depositar bolsas de basura en papeleras, otras cuatro por realizar trabajos de reparación o desguace de vehículos en la vía pública y una por el incendio de una chatarrería ilegal.

Denunciar ante la Policía Local

Los tres expedientes no tramitados son por vertidos, por el incendio de matojos en el casco urbano y por orinar en la vía pública. El Ayuntamiento, recuerdan las mismas fuentes, desarrolla esta ordenanza para tratar de conseguir que Alcoy sea una ciudad cada día más limpia y camine hacia la sostenibilidad, gracias a una correcta gestión de sus residuos en el marco de una filosofía de reducción, reutilización y reciclaje.

El concejal de Seguridad, Raül Llopis, señala que "nos gustaría que no hubiese ninguna sanción por incumplimiento de estas ordenanzas", porque "eso significaría que se actuaría correctamente y de forma cívica". Además, insiste en que "si realmente queremos acabar con este tipo de actos, las denuncias deben hacerse a la Policía Local y no en redes sociales", ya que en estas últimas "no se puede actuar y no se soluciona nada, tan solo la exposición a una denuncia por parte de la persona que está cometiendo la infracción".

Por su parte, la edil de Transición Ecológica, Teresa Sanjuán, afirma que "trabajamos para tener una ciudad mejor", y que acciones como tirar las bolsas de basura a las papeleras y no a los contenedores y orinar en la vía pública "deshacen todos los esfuerzos que hace el Ayuntamiento para tener una ciudad limpia y acogedora". Reitera que "continuaremos trabajando para tener una ciudad en las condiciones que nos merecemos, pero hay que tener en cuenta que eso pasa por la responsabilidad en las acciones de toda la ciudadanía".