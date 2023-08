Vecinos y residentes estacionales de Alcoleja han mostrado su rechazo al centro de acogida a refugiados que se ha planificado en la antigua base militar de Aitana, alegando que el municipio no está preparado para recibir una infraestructura de estas características, y que la ubicación prevista, en plena sierra, no es adecuada. Además, critican que el equipo de gobierno no ha informado del proyecto hasta que no ha sido un hecho consumado, apadrinado por el actual Ejecutivo central en funciones, cuando ha comenzado a producirse una cierta tensión social.

