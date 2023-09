La línea férrea Alcoy-Xàtiva ha dado al fin un salto de gigante en cuanto a modernización y mejora de la seguridad en la circulación, al entrar en funcionamiento el Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU). El sistema se puso en marcha el pasado 12 de septiembre, tal y como ha avanzado el periódico "Levante-EMV", del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, y ya se encuentra plenamente operativo, según ha podido comprobar este diario en la estación de Alcoy. Las obras se han prolongado durante dos años.

Con la implantación de este sistema, el vetusto ferrocarril deja atrás el siglo XX y entra de lleno en el XXI, aunque sea con más de dos décadas de retraso. La llegada del BLAU ha puesto fin al bloqueo telefónico, es decir, al control exclusivamente manual de la circulación. Hasta ahora, los agentes de las estaciones de la línea (es decir, Xàtiva, Ontinyent y Alcoy, puesto que el resto de paradas son apeaderos sin personal) se encargaban de irse comunicando unos a otros que la vía quedaba expedita para circular. El BLAU, como su nombre indica, bloquea de forma automática la vía que ya se encuentra ocupada.

Esto supone un avance enorme, el mayor en el aspecto tecnológico que ha tenido esta línea en sus 120 años de historia, y también en cuanto a la seguridad. Pero también da pie a incrementar la capacidad de tráfico del trazado, ya que la automatización hace también que la circulación sea más ágil. Hasta la fecha, según la última Declaración sobre la Red del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la capacidad de este recorrido era de tan solo 12 circulaciones diarias, una cifra en parte condicionada por el hecho de que la estación de Ontinyent es el único punto intermedio donde pueden cruzarse dos trenes.

Adif adjudicó la instalación del BLAU en los 64 kilómetros de la línea a Siemens Rail Automation por 7.076.110,10 euros en 2019, aunque las obras comenzaron en 2021. La actuación que ha incluido la instalación de nuevos enclavamientos electrónicos en las estaciones de Alcoy y Ontinyent, así como el sistema de Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA), que activa el freno de urgencia de los trenes si sobrepasan la velocidad máxima permitida en ese punto. Estos elementos, junto con los semáforos, han pasado a formar parte del paisaje ferroviario de Alcoy, rompiendo con la imagen de obsolescencia que venía caracterizando a esta línea.

Saliendo del olvido

El bloqueo telefónico es una reminiscencia de la circulación ferroviaria de los siglos XIX y XX que todavía se mantiene en unas pocas líneas en España. Algunas de ellas son, según la Declaración sobre la Red de Adif, la que llega a Soria, las que desde Zafra (Badajoz) parten hacia Huelva y Sevilla, o un tramo de la de Ciudad Real a Badajoz, entre las estaciones de Brazatortas y Villanueva de la Serena. Ahora, el trazado de Alcoy a Xàtiva sale de ese furgón de cola. No obstante, no podrá situarse realmente en una posición más de cabecera, dentro de lo que es el ferrocarril convencional en España, hasta que no se ejecute la renovación de vía que también está previsto realizar.

Acerca de esta operación, cabe recordar que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunció hace unas semanas en Xàtiva que el Gobierno había autorizado la licitación de los correspondientes contratos, uno para cada una de las partes en las que se divide el proyecto. Ambos suman finalmente 117 millones de euros. Como ha venido publicando este periódico, esta será la obra de mayor envergadura de la línea desde su apertura en 1903. La renovación integral, que incluirá el acondicionamiento del trazado para poder electrificarlo en un futuro, permitirá que los trenes circulen más rápido, y también que se incrementen los servicios.

Estas obras obligarán a mantener cerrada la línea durante al menos un año, como también ha venido contando este periódico, actuación que se llevará a cabo previsiblemente a partir de enero de 2024. Las perspectivas de futuro, no obstante, parecen más halagüeñas que hace unos pocos meses, con la puesta en marcha del bloqueo automático y también con la vuelta de los servicios previos a la pandemia de covid. El pasado junio, Renfe recuperó los últimos trenes que quedaban pendientes de restablecer, con lo que vuelve a haber cuatro circulaciones por sentido de lunes a viernes, dos los sábados y cinco los domingos.