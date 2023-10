Marta Panera vivió de pleno la entrada de la era digital en España allá por los años 2000. Después de estar unos años como becaria en una consultoría, que justo comenzaba a especializarse en negocio digital, pasó a ser la directora de la división online y desde entonces ha vivido inmersa en la transformación digital. Ha sido consultora, ha tenido su propia agencia, ha trabajado para distintas marcas y desde hace 8 años trabaja directamente en FOREO como Head de Marketing y Comunicación de FOREO para Europa Occidental, labor que compagina como profesora en ESIC, escuela que va a comenzar a impartir tres nuevos másteres en Alcoy sobre Marketing Digital y Empresas de Moda Sostenible.

¿Cuál es la importancia de trazar una estrategia de marketing digital en las empresas? ¿Cómo influye esto en las ventas?

Hoy en día las personas tenemos una vida digital y una vida no digital, y la importancia de ambas es similar. Me explico, obviamente es más difícil encontrar una persona de 75 años con cuenta de Instagram, Twitch Tiktok, que lea los emails todos los días, que utilice Netflix y que además compre en un marketplace como Amazon, etc. que una persona de 25 por ejemplo.

Sin embargo, si tenemos en cuenta los estudios sobre comportamiento digital, observamos que la gran mayoría de las personas tenemos lo que se llama en marketing un comportamiento “omnicanal”, es decir, el consumidor tipo que compra unos zapatos hechos en Elche y que los compra bien online u offline, seguramente antes de adquirirlos ha buscado información en Google sobre la marca, se ha conectado a Instagram para ver si tienen perfil y entender mejor el concepto detrás de la marca, incluso si pertenece a la generación Z, habrá utilizado el buscador de TikTok para encontrar tendencias en calzado… Todo eso es lo que llamamos el “Viaje del Cliente” o en inglés -que es como realmente se denomina en los departamentos de marketing-, el “Customer Journey”.

En las clases enseñamos cómo trazar ese viaje del cliente para que las empresas conozcan qué canales digitales son en los que tienen que invertir para que los consumidores terminen comprando ese zapato concreto de esa marca hecha en Elche y no un zapato “made in China”.

Además, a lo largo de ese viaje digital, podemos impactar al cliente ofreciéndole información clave acorde 100% a sus necesidades y preferencias de manera que no se decante por el zapato más barato. Esa es una de las claves del marketing digital y el comercio electrónico nos permite conocer y segmentar a las personas para poder impactar a aquellas que son más susceptibles de comprar mi producto.

¿Cuáles son las tendencias en el marketing digital respecto al aumento de venta?

Tendencias hay muchas y en función del tipo de empresa que tenemos desarrollaremos unas u otras. Es decir, hay tendencias claras como la personalización que es común para todo tipo de empresas, grandes o pequeñas, el marketing en redes sociales, marketing de influencers, retail media, inteligencia artificial, la omnicanalidad, la automatización, pero luego dependiendo que quiénes somos, qué vendemos y cuáles son nuestros objetivos, vamos a tener que adoptar unas u otras y a una u otra escala, y es importante aprender a distinguir qué es lo que va a ayudar más a mi empresa en este momento y en qué medida tengo que implantar una u otra.

¿Cuánto peso tiene el hecho de estar “visible” en las redes sociales? ¿Realmente es tan importante?

Es imprescindible. Si una empresa no tiene redes sociales pierde credibilidad de cara a los potenciales clientes que se preguntan ¿por qué no tiene redes sociales?, ¿será una empresa fantasma?. De igual manera que no puedes tener una empresa sin tener un CIF, yo diría que no puedes tener una empresa sin redes sociales. Esto no significa que tengas que abrir una cuenta en todas las redes sociales, es preciso analizar cuáles son las más relevantes para tu gestión con clientes, ya sean estos clientes personas o empresas.

¿Cómo ayuda el marketing online a que crezca una pequeña empresa?

El marketing online y la transformación digital, igual que la Inteligencia Artificial, está logrando democratizar aún más el ecosistema empresarial. Me explico, en 2005, si querías tener una tienda online, necesitabas realizar una gran inversión en desarrolladores, equipo de diseño, etc. Hoy en día por en torno a 30€ al mes puedes tener una tienda online.

Lo mismo ocurre con las ventas internacionales, actualmente una empresa pequeña puede vender en prácticamente cualquier país gracias a los marketplaces (grandes centros comerciales digitales). Si además tenemos redes sociales, una tienda online propia, una estrategia de email marketing, una buena estrategia de SEO, invertimos en publicidad digital (SEM, display, etc.), podemos tener una visibilidad antes solo disponible para las grandes empresas.

¿Cuál es la mejor estrategia para conseguir posicionarse en Google?

Para posicionarse en Google lo que hacen las empresas (pequeñas, medianas y grandes) es trabajar su SEO. Es una de las clases que más suele interesar a los alumnos en ESIC porque aprenden cómo funciona el algoritmo de Google (que cambia cada cierto tiempo) y descubren cómo conseguir, por ejemplo, que su tienda de turrones esté en las primeras posiciones cuando una persona busca, por ejemplo, “turrón de almendra” en Google.

Conseguir que tu tienda online sea una de las que Google muestra en su primera página se consigue con una estrategia SEO que analiza distintos puntos como los contenidos en texto de la web y el tipo de palabras clave utilizadas, el tiempo de carga de la tienda online, el número de páginas web que hablan de tu tienda y que han incluído enlaces a tu tienda, los recursos multimedia incluídos en la web (imágenes y vídeo), etc. Es decir, son varios puntos a tener en cuenta para conseguir posicionarse bien en Google lo que hay que trabajar es en una estrategia SEO.

¿Qué nuevas oportunidades ofrece el mundo del marketing digital en un negocio?

El marketing digital supone una ventana abierta al mundo, es decir, es como si además de una tienda en La Rambla de Alicante, pudiéramos tener una tienda en La Rambla de todas las ciudades del mundo, mostrando nuestros productos solo a personas que estén interesadas en ellos, y conociendo quiénes son, por qué nos han comprado, cómo conseguir que nos vuelvan a comprar… Todo esto se puede lograr pero es preciso adquirir competencias digitales, no es ciencia ficción sino simplemente comercio, y hoy en día, este comercio se desarrolla a través del marketing digital.

¿Podrías explicarnos de forma resumida cómo aplicas todo esto que estamos comentando a tu trabajo diario en FOREO?

FOREO es una empresa “skintech”, en la que desarrollamos dispositivos para cuidar la salud y mejorar el aspecto de nuestra piel del rostro (acabamos de ganar el premio al mejor dispositivo en España con nuestra máscara antiedad y de regeneración de la piel FAQ 202 con luces LED e infrarrojos de corto alcance basados en una tecnología descubierta por la NASA) y el marketing digital y el comercio electrónico es la razón de nuestro éxito.

Pasamos en 10 años de ser una start-up a facturar 1.000 millones de euros anuales, y en este camino la clave ha sido desarrollar estrategias digitales para captar la atención del público potencial, convertir esa atención en ventas, generar fidelidad a la marca así como extender nuestra red de ventas digital.

¿Cuál va a ser tu participación en los nuevos másteres que imparte ESIC en el nuevo edificio de AITEX en Alcoy? ¿En cuál de los másteres vas a ser docente?

En ESIC soy docente del Máster en Digital Business y del Máster en Dirección de Empresas de Moda Sostenible.

El Máster en Digital Business es para todo tipo de empresas e industrias, porque el objetivo es que, una vez que lo completes, estés listo para desarrollar todas las competencias digitales en cualquier sector.

El Máster en Dirección de Empresas de Moda Sostenible se enmarca dentro de una demanda cada vez más acuciante por parte de los consumidores que es la de tener a su alcance moda sostenible.

En España existe mucho talento y tenemos que estar orgullosos de nuestra “marca España”, es algo que en Reino Unido, en Francia y en Italia tienen muy claro con sus respectivas marcas, y nosotros podemos estar orgullosos de nuestras empresas y de nuestros productos, y para que estas empresas y estos productos sean más competitivos, se venden en más países y generen más “fans”, es imprescindible que todas las compañías en este país afronten ya la transformación digital, por lo que contribuir desde ESIC es algo excepcional. Hablar con alumnos después de unos años y conocer cómo han evolucionado sus empresas gracias a lo que trabajamos juntos en clase es una sensación muy reconfortante.

Tres másteres de ESIC para fortalecer una marca

ESIC Business & Marketing School es una institución que capacita a las personas para triunfar en el competitivo mercado laboral, anticipándose a las necesidades emergentes mediante una estrecha colaboración con el mundo empresarial. A continuación, te presentamos tres másteres de ESIC.

Máster en Digital Business

El Máster en Digital Business es un programa completo que abarca todas las áreas del negocio digital. Su objetivo es formar líderes capaces de impulsar la transformación digital en organizaciones, dirigir exitosamente equipos y proyectos digitales, y gestionar iniciativas de emprendimiento digital de forma integral.

Máster en Dirección de Empresas de Moda Sostenible

El Máster en Dirección de Empresas de Moda Sostenible, exclusivo en Alcoy debido a la alta concentración de empresas del sector en la zona, se centra en la formación de líderes en la gestión de negocios en la industria de la moda y la confección. El programa brinda una visión completa y actualizada de estas empresas, incluyendo complementos, para preparar a los estudiantes de manera especializada en este campo en constante evolución.

Esta formación se llevará a cabo en las nuevas instalaciones de Aitex en Alcoy.

Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial

El Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial capacita a los estudiantes para liderar las áreas de marketing, desarrollo empresarial y gestión comercial. En un entorno donde la tecnología y los datos influyen en las decisiones de consumidores y clientes industriales, el programa se enfoca en la adaptación de estrategias de marketing y comerciales a este nuevo ecosistema. Los alumnos adquirirán las competencias esenciales para abordar estos desafíos y tener un impacto efectivo en sus roles de liderazgo.