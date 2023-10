Hui celebrem un dia molt especial, el 9 d’Octubre. El dia de sentir-se orgullosos de com som, de la nostra història i de les nostres arrels.

Les alcoianes i alcoians tenim marcades unes profundes senyes d’identitat. Amb una història compartida. Una història en la qual tots i totes hem treballat junts per aconseguir el que és hui en dia la nostra terra. Un lloc de llibertats, obert i respectuós.

En aquesta jornada parlem del nostre passat. Dels fets que ens han dut fins al dia de hui. I és per a estar-ne orgullosos, perquè una mirada al passat ens ajuda a impulsar el nostre futur. És per això que en aquest dia també pensem en el futur. El demà dels nostres fills i filles, dels nostres artistes, de la nostra cultura, dels nostres drets i de la nostra llengua. El valencià és la llengua de la nostra ànima, el vehicle de la nostra història i la base de la nostra cultura.

Parlar d’Alcoi és parlar d’indústria, innovació, de valor turístic i acolliment, solidaritat, serveis de qualitat i d’igualtat; i, de forma especial, és parlar de cultura, que trenca fronteres i que arrela a la nostra gent. Perquè hem aconseguit que la cultura no siga un oci, sinó un dret. I d’açò els nostres artistes, músics i escriptors en saben molt. A la nostra ciutat s’han creat grans referents culturals que ens identifiquen com a poble i societat i gràcies als quals es manté viva l’essència de les nostres arrels.

En definitiva, la cultura és un dels pilars de la nostra societat que ens aporta valors de transformació, reflexió i reivindicació d’allò que volem ser.

En aquest temps el possible retrocés es presenta com una novetat, que mai no va existir i mai no va progressar. Aquells que volen fer retrocedir la llengua i cultura i fragmentar la seua identitat, trobaran enfront seu una societat que vol caminar lliurement, com fins ara ho ha fet, i no deixarà mai trepitjar la forma amb la qual s’expressa. Perquè no ens cansarem mai de reivindicar el que és nostre, el que ens fa sentir valencians i alcoians.

Ací, a la nostra terra, continuarem treballant pel futur i per continuar units com a societat. Perquè amb la unió i el progrés els alcoians i alcoianes continuarem sent com som, una societat única per a ser i per a viure.