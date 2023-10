Alcoy aclamó este sábado a los que serán capitanes y alféreces de los Moros y Cristianos de 2024, así como a quien encarnará a Sant Jordiet. El patio de butacas del Teatro Calderón se llenó en esta jornada para seguir el acto de presentación de los principales cargos de las Fiestas del próximo año, en un Mig Any que por primera vez se divide en dos semanas distintas, pero que con esta fórmula da aún más protagonismo a los nuevos representantes festeros. La Presentación de Cargos deja de compartir agenda con la Olleta y las Entraetes, que se celebrarán la próxima semana, al tiempo que la realización del acto en sábado favorece una mayor asistencia.

El público congregado aplaudió a los capitanes de 2024, Jordi Peidro (por el bando moro, de la filà Mudéjares) y Daniel Cano (por los cristianos, de la filà Alcodianos). Lo mismo hizo con los alféreces, Quico Cano (bando de la media luna, filà Abencerrajes) y Santiago Castelló (bando de la cruz, filà Aragoneses). Y fue, cómo no, el primero de los grandes momentos para el actual Sant Jordiet, Mauro Abellán Bravo, tras su elección el pasado junio. Su antecesor en el cargo, Nicolás Sánchez Linares, le hizo entrega del banderín representativo. Este año, al residir el joven festero de la filà Judíos fuera de Alcoy, no se ha hecho la hasta ahora habitual presentación del cargo en su centro educativo.

La cita contó con la asistencia de la que será directora del Himno en el arranque de las Fiestas de 2024, en el Dia dels Músics, Blanca Carbonell, en la primera fila del patio de butacas. Asimismo, en este novedoso Mig Any de dos semanas, el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, hizo una reivindicación: que el próximo 23 de abril sea fiesta local. Cabe recordar que la Trilogía ha pasado a adaptarse a fin de semana, de manera que el próximo año el Dia dels Músics será el viernes 19 de abril, la Entrada el sábado 20, los actos del patrón el domingo 21 y el Alardo y la aparición de Sant Jordiet el lunes 22.

El día de San Jorge, como ha venido pasando hasta ahora con el 25 de abril, habrá muchas personas que no trabajen, pero será una cuestión a merced de cada empresa, porque será laborable. Olcina lamentó que vaya a darse esta circunstancia, cuando hay festivos en el calendario que no tienen ni de lejos la misma significación que el 23 de abril para los alcoyanos, un argumento que fue también bastante aplaudido por el público. Esta será, presumiblemente, una cuestión que volverá a plantearse en los próximos meses, aunque por el momento el alcalde, Toni Francés, no se refirió a ella en este acto. No obstante, sí hizo hincapié en la presencia cada vez mayor de mujeres en la Fiesta y con más responsabilidades.