Alcoy se debate entre cambiar el Lunes de Pascua por el día de San Jorge y mantener el calendario actual de Fiestas

La cuestión entre si el día de San Jorge debería ser festivo en Alcoy o si no es algo que tenga tanta relevancia es unos de los asuntos que sobrevuelan estos días en las conversaciones entre amigos y familiares. Parecía que el debate sobre las fechas de los Moros y Cristianos había quedado superado tras establecerse que la Trilogía se celebraría siempre en fin de semana, ajustando en todos caso los días si el 23 de abril andaba cerca, pero la evidencia de que en 2024 el día del patrón cae martes ha vuelto a poner el asunto sobre la mesa. ¿Debe ser festiva esta jornada? ¿Y por cuál cambiarla, en todo caso? Como de costumbre, hay opiniones para todo.

Las opiniones recogidas por este periódico al azar en el centro de Alcoy no son representativas en cuanto a cantidad, pero sí en lo que se refiere a la disparidad de sensaciones sobre si el 23 de abril debe ser festivo. Para quienes no sienten la llamada de los Moros y Cristianos, sino todo lo contrario, como Pedro, perder el festivo del Lunes de Pascua no es visto como algo bueno, aunque el tema no parece quitarle el sueño: "Si el año que viene fuera festivo San Jorge, al caer martes aprovecharía para tener un día más de puente, porque ya hace años que me voy de Alcoy en Fiestas". Pero de todos modos, recalca, "lo mismo me da".

Esta indiferencia se da mucho entre los que no sienten la Fiesta con toda intensidad, entre los que creen que para qué cambiar nada y los que les da igual lo que se decida. En cambio, para los festeros la cosa cambia mucho. Los argumentos que expone Anselmo seguramente serán extrapolables a los miembros de muchas filaes: "El 23 de abril debería ser festivo, no es lógico que el día del patrón sea laborable". Y añade: "Tiene un carácter muy simbólico". Por ello, considera que aun en el caso de que quede fuera de la Trilogía, como en 2024, se debería programar algún acto, "alguna procesión o un castillo de fuegos artificiales".

Para Anselmo, mejor que suprimir el Lunes de Pascua sería cambiar San Jorge por San José, puesto que "en Alcoy no hay Fallas, no tiene mucho sentido que sea fiesta". No obstante, el hecho que el "día de la mona" tampoco se viva de manera muy especial en la ciudad también influye, como recuerda Emilio: "No es algo tan celebrado aquí como las Fiestas y, quieras o no, comer la mona es algo que puedes haber hecho ya el domingo". Por ello, considera que no sería mala idea el cambio que ha planteado el Ayuntamiento de renunciar a ese festivo.

Las fechas de las Fiestas de Alcoy vienen siendo objeto de controversia desde hace varias décadas, por la disyuntiva entre si deberían ser siempre del 22 al 24 de abril o si moverse al fin de semana. Entre los primeros se encuentra Consuelo, quien defiende que los Moros y Cristianos no deberían haberse movido de sus días tradicionales, de manera que el debate actual no se produciría. "Tienen que dejarlo como estaba: 22, 23 y 24 de abril, y solo cambiarlo cuando coincida con la Semana Santa", argumenta. Y hace un paralelismo con el día de San José: "¿A que ese día no lo cambian?"

Parece que el tema dará pie a muchas horas de conversación entre los alcoyanos, porque cualquier opción puede tener sus puntos a favor y también en contra. Es probable que en los próximos meses haya que llegar a algún tipo de acuerdo, valorando las distintas opciones y cuál puede ser la más adecuada. Para algunos, como para Blanca, ese consenso sería la mejor opción: "Todo es respetable. Que se haga lo que decida la mayoría".

Fin de semana o fechas tradicionales

En las principales localidades del entorno de Alcoy, la cosa está también repartida entre las que celebran sus Fiestas en las fechas tradicionales, de forma inamovible, y las que lo hacen siempre en fin de semana. Entre estas últimas están Ibi, Cocentaina y Muro, donde los actos arrancan de manera fija en jueves o viernes y terminan en domingo o lunes, mientras que entre las primeras están Castalla, Banyeres y Onil. El primero de estos tres municipios celebra los Moros y Cristianos siempre del 1 al 4 de septiembre, mientras que en los otros dos el arranque de las Fiestas coincide con el tradicional de Alcoy: 22 de abril.