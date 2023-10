Alcoy sin coches, pero de forma correcta

La peatonalización del centro de Alcoy, al margen de las controversias y de la obviedad de que nunca llueve a gusto de todos, se había asentado ya después de dos años y medio en vigor. Para muchas personas, la anulación del plan tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana supone un fracaso y una vuelta atrás, aunque para quienes impulsaron el proceso judicial supone todo lo contrario, una victoria. Todos, eso sí, están de acuerdo en un aspecto: la indignación hacia el equipo de gobierno por no haber seguido todos los trámites de forma correcta. Unos por sentir vulnerado su derecho a la participación ciudadana, y otros por las consecuencias que esto ha tenido.

En la calle, la balanza se decanta más hacia la peatonalización, aunque con una presencia destacada de quienes consideran que el tráfico ya estaba bien regulado antes de marzo de 2021, postura esta última más habitual entre quienes viven en el centro y que en estos dos años y medio no han podido acceder en coche a sus domicilios con la misma facilidad que antes. Al igual que hace unos días en el caso del calendario de Fiestas, la muestra que ha obtenido este periódico no es numéricamente representativa, pero sí da muchas pistas en términos cualitativos acerca de las sensaciones en torno a esta cuestión, que pueden resumirse con una frase: "Esto debería haberse hecho bien desde un principio".

Jose y María José se expresan en esta línea al ser preguntados por el tema. "A nosotros nos gusta la peatonalización, pero hay que tener en cuenta a la gente de aquí, que es a quienes les afecta". Y en cualquier caso, señala él, "hay que contar con los vecinos", a lo que ella añade que "lo que más me molesta es el dinero que pagamos los contribuyentes; hacer para deshacer está muy mal". También lamenta este desenlace Pep, residente en el casco histórico: "Era bueno que dejaran de pasar coches por la calle San Lorenzo, estoy totalmente a favor. Ahora no sé cómo lo volverán a hacer", señala con desazón.

Al nivel de Europa

Los favorables a restringir al máximo el tráfico en el centro argumentan que esa es la línea a la que apuntan las políticas de la Unión Europea, y también la tendencia generalizada en las ciudades, incluidas las de tamaño similar a Alcoy. Óscar, hostelero de la zona, considera que "es algo beneficioso, y hasta ahora se estaba muy tranquilo. Creo que hemos dado un paso atrás, al echar por tierra algo que va persiguiéndose en toda Europa. A ver si se soluciona pronto". El propietario de otro negocio que prefiere no dar su nombre hace hincapié en que el tránsito de personas a pie da más vida a los establecimientos, y critica también que haya habido algunas posturas cerradas en contra de la peatonalización.

Por su parte, Elvira coincide con Óscar en que "tenemos que avanzar y soltar las cosas que no proceden", en alusión al tráfico rodado por el centro. "La gente quiere aparcar en la puerta de la tienda, pero tenemos que estar al nivel de Europa". Sin embargo, a su lado otra mujer que prefiere no dar su nombre carga contra el cierre de las calles: "¿Cómo lo hace la gente mayor para salir de sus casas, si no es llevando el coche hasta la puerta?". Y critica también duramente las multas que se han impuesto durante este tiempo, también a ella, por entrar en la zona acotada sin el correspondiente. "No estaba nada bien señalizado", asevera.

La ordenanza que regula la peatonalización del centro de Alcoy se derogará en el próximo pleno municipal ordinario, convocado para este próximo viernes 3 de noviembre. Después, tal y como ha señalado el equipo de gobierno, la idea es volver a plantear otro plan, pero esta vez abriendo un proceso más participativo. Aunque para los más escépticos, como Paqui, ni siquiera eso resulta suficiente: "El centro está vacío, muerto. Casi no tenemos ya ni casco antiguo". Con todo, considera que bien está que los dirigentes locales "consensúen más con la gente lo que hacen".