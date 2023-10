Los trabajadores de dos residencias de mayores públicas de Alcoy denuncian la incorporación a la plantilla de personal sin experiencia. Este hecho, sostienen está creando situaciones de peligro dentro de los centros y está provocándoles una sobrecarga de trabajo.

Los problemas se han detectado en la Residencia Asistida de la 3ª Edad Mariola y la de Pintor Emilio Sala. Los empleados con experiencia lamentan que el personal que se incorpora de nuevas no tiene "ni la titulación ni la experiencia" para llevar a cabo los cuidados de mayores que se le encomiendan. Sostienen que este hecho, ha provocado situaciones que han puesto en peligro la integridad de los residentes.

El sindicato UGT critica que los empleados de la nueva bolsa, configurada el pasado mes de junio, está compuesta por personal que "solo tiene la Secundaria, no se ha detenido en cuenta ni la antigüedad, ni el tiempo trabajado". En esta línea, la sindicalista y técnico auxiliar de enfermería de la residencia Pintor Emilio Sala, Carmen Ortega, explica que "se les hizo un examen con temas de legislación y otros específicos de auxiliar de enfermería".

Los empleados antiguos afirman que el nuevo personal que viene a cubrir vacaciones y bajas no tiene las competencias adecuadas para desarrollar las funciones que se necesitan en el día a día de una residencia. "El personal que está viniendo no tiene ni titulación ni experiencia. El residente es población frágil y está viniendo un personal que no tiene cualificación para atenderlo". En esta línea, Ortega añade que "ha sido un verano complicado, el trabajo es duro de por sí y somos una plantilla compuesta en su mayoría por mujeres mayores".

Ortega y sus compañeras indican que la incorporación de personal sin experiencia ha provocado que el resto de la plantilla tenga una sobrecarga de trabajo. "Tenemos que cargar con el trabajo también de la gente que viene que no tiene experiencia y las tenemos que ayudar. Es una carga física y psicológica porque hay miedo y duda y no sabes si los están atendiendo bien".

Detección de problemas

Así, aquellos empleados que tienen estudios en cuidados auxiliares de enfermería explican que "nosotros tenemos la formación necesaria e identificamos que al residente le puede estar dando un ictus, eso se puede saber por la postura, la piel, las pupilas... pero otras personas sin formación de auxiliar no identifican eso. También puede pasar que a algún usuario le dé un brote de agresividad y hay que saber como actuar". Carmen concluye comentando que "no nos podemos responsabilizar del trabajo de otras personas. No son conscientes de esa gravedad".

La técnico en cuidados auxiliares de enfermería de la Residencia Asistida de la 3ª Edad Mariola, Carmina Navarro, lamenta la misma situación en este centro de mayores: "Son gente que no sabía lo que es una grúa, no saben dar de comer con jeringuilla, no sabe detectar úlceras de presión a tiempo. La verdad que ha sido un caos porque hemos tenido caídas, atragantamientos... Tampoco saben hacer una higiene por la mañana".

Navarro lamenta que "son los pobres abuelitos los que lo están pagando. Hay que estar supervisando el trabajo de una persona" y añade que "nosotras no somos profesoras, somos trabajadoras". Por ello, piden a conselleria que derribe la actual bolsa y convoque una nueva con el fin de "encontrar un personal más cualificado".

Los familiares ya han transmitido su malestar a conselleria y habrían tramitado alguna queja, según cuentan los trabajadores de las residencias que también adelantan que hay una reunión pedida con la consellera.

Este diario se ha puesto en contacto con la Conselleria de Servicios Sociales, de la que dependen ambas residencias de mayores, para obtener información sobre el caso, pero no ha obtenido respuesta al cierre de esta edición.