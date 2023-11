El Salón de Actos del IVAM CADA Alcoi ha acogido la inauguración de la XX Semana de la Ciencia del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV). Tras la inauguración presidida por José E. Capilla, rector de la UPV, ha impartido su conferencia Avelino Corma, Investigador distinguido de la Universitat Politècnica de València desde 1990 desarrolla su labor científica en el Instituto de Tecnología Química ITQ (CSIC/UPV). El título de la conferencia ha sido ‘La química verde: un aliado para la sostenibilidad y seguridad del planeta’.

La Semana de la Ciencia continúa hasta el sábado 25 de noviembre con distintas conferencias y actividades. El hashtag oficial del evento es #SCAlcoi23. Las inscripciones son totalmente gratuitas en la web oficial semanaciencia.alcoy.upv.es

En la inauguración, el director del Campus de Alcoy de la UPV, Pau Bernabeu, ha indicado que “es un honor para este campus difundir la ciencia”. Sobre la Semana de la Ciencia indica que “es uno de los mejores escaparates que tiene el campus y un valor añadido a la docencia que se imparte”. También ha agradecido la ayuda que se aporta desde Rectorado.

En representación de la ciudad de Alcoy, el alcalde, Toni Francés, ha recordado que “esa alianza establecida entre Alcoy y la UPV ha sido extraordinaria para la ciudad” y está seguro que “dará sus frutos y garantizará el futuro de nuestra ciudad y nuestro territorio”.

Por parte del rector de la UPV, José E. Capilla, ha agradecido a la organización el hacer posible una nueva edición de la Semana de la Ciencia. Capilla también ha reconocido la “apuesta del Campus de Alcoy por una colaboración permanente con la empresa y la sociedad”.

La Semana de la Ciencia cuenta con la colaboración de la Cátedra ‘Alcoi Ciudad del Conocimiento’, firmada con el Ayuntamiento de Alcoy; la Obra Social Caixa Ontinyent y Multiscan Technologies.

Conferencia inaugural

Avelino Corma es investigador distinguido de la UPV desde 1990 desarrolla su labor científica en el Instituto de Tecnología Química ITQ (CSIC/UPV), centro de investigación mixto creado en 1990 por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (2014), Premio Santiago Grisolía 2022, acaba a recibir el premio al Inventor Europeo 2023. Sus descubrimientos sobre catalizadores se utilizan en numerosas industrias, como la energética, la farmacéutica y la cosmética. Cuenta con 319 patentes y 1160 publicaciones científicas.

Ha publicado algo más de 1.200 artículos en revistas internacionales y ha escrito tres libros. Además, es autor de 200 patentes de invención, de las que algo más de veinte tienen aplicación y se utilizan actualmente en procesos industriales.

En su extenso currículum, entre sus numerosos reconocimientos, destacan el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, el Premio en Nuevas Tecnologías Jaume I, el Premio de la Amistad del Gobierno Chino, el Premio Spiers Memorial de la Royal Society of Chemistry, la Gran Medalla de la Academia Francesa de Ciencias, el Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry, el Eni Award, el Royal Society of Chemistry Centenary Prize, el A. V. Humbold Research Award, el G.A. Somorjai Award de la American Chemical Society, el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de México, la Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química y el Premio Heinz Heinemann de la International Association of Catalysis Societies.

En su conferencia, Corma ha abordado el papel fundamental de la química en el desarrollo económico y social. Se resalta la necesidad imperante de avanzar hacia una química sostenible mediante el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, con un enfoque especial en la actual transición energética. Este esfuerzo se orienta hacia los ámbitos críticos de sostenibilidad, energía, agua, alimentación y salud. Aunque la química es esencial para la existencia d e la vida tal como la conocemos, es crucial no exceder los límites de su utilización, ya que esto podría poner en riesgo la viabilidad de nuestro sistema terrestre. Los científicos están apostando por la química verde, una filosofía que promueve la adopción de procesos más respetuosos con el medio ambiente.

Programación