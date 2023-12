Las obras del parque tecnológico de Rodes aumentan un 20% respecto al presupuesto inicial. El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado este martes en el último pleno del año, que ha sido extraordinario, una modificación de crédito del proyecto cuyo coste asciende de esta manera a los 8,4 millones de euros. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Compromís y Vox y la abstención del PP y Guanyar.

El equipo de gobierno ha argumentado que la subida aprobada se debe a cuestiones estructurales y de eficiencia energética. El proyecto aumenta un 20% con respecto al presupuesto inicial, que se cifraba en los 7 millones. El pasado mes de marzo ya sufrió una primera modificación de crédito de un millón de euros debido a la aparición de una serie de artefactos explosivos en el complejo que obligaron a tener que llevar a cabo excavaciones manuales, según detallan desde la Concejalía de Urbanismo. El incremento actual de costes es de unos 425.000 euros, por lo que, en total el proyecto se queda en los 8,4 millones.

Cabe destacar que pese a la ampliación del presupuesto, las obras seguirán contando con un 50% de financiación de los fondos europeos, un 40% de la Generalitat y el restante lo asumirá el Ayuntamiento.

El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, ha asegurado en su intervención que "estamos preocupados porque en marzo ya tuvimos una modificación y a finales de año tenemos otra. No tenemos dudas de que están justificadas por los informes técnicos, pero queremos que esto no sea algo constante".

La siguiente en tener el turno de palabra ha sido la concejala del PP, Amalia Payá, quien ha espetado que la nueva modificación "es un sobre coste que pagaremos íntegramente los alcoyanos. En nueve meses aumenta por segunda vez el parque de Rodes que es el proyecto estrella del gobierno socialista de Toni Francés. Ha pasado de costarnos 0 euros a costarnos 1 millón y medio a todos los alcoyanos" y ha añadido que "Rodes se está convirtiendo en un caro fiasco. El que iba a ser el motor de dinamización económica se ha convertido en un parque tecnológico sociocultural".

Payá lamenta que el nuevo enclave para el que se está trabajando "se llenará de personal del Ayuntamiento para darle contenido. Hay departamentos municipales que afirman que se trasladarán allí, convirtiéndose en un segundo Ayuntamiento" y hace hincapié en que "nadie nos garantiza que pueda haber algún modificado a más".

La concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó, ha respondido a la edil popular rebatiéndole que "el PP ha pedido el Plan Director de Rodes, pero parece que no se lo ha leído porque no saben siquiera lo que va a albergar este edificio. Uno de los méritos de este proyecto es que hemos conseguido implicar a todas las administraciones posibles gobernara quien gobernara" y ha recordado que "un modificado uno no se lo inventa. No nos cuenta un millón de euros más a todos los alcoyanos, sino que incluidas las modificaciones, las financiaciones se seguirán dando".

La Concejalía de Urbanismo ha avanzado que hay una previsión de que las actuaciones se prorroguen dos meses más, por lo que el parque tecnológico de Rodes no estará terminado a finales de este año, tal y como se aseguró en el mes de julio, sino que estará finalizado, a priori, a comienzos de 2024.