Recopilación humorística. Alcoy tiene un buen número de palabras y expresiones propias, parte de ellas alusivas a algún concepto geográfico o histórico local, donde el humor y la ironía adquieren un papel protagonista. Ya hay un "Diccionari de butxaca" que recoge muchos de estos hilarantes términos, muy reconocibles y que invitan a reírse de uno mismo. Ahora acaba de presentarse la segunda parte.

Alcoy es una ciudad llena de particularidades, algo que bien conocen en localidades cercanas y que suele sorprender a quienes toman contacto con ella por primera vez. Pero también los propios vecinos son muy conscientes de esto y, lejos de ofenderse o llevarlo como un estigma, lo tienen muy a gala. Las costumbres, los hábitos y, sobre todo, la jerga local es motivo de orgullo para todo alcoyano que se precie, al igual que el buen humor y la capacidad de reírse de uno mismo.

Ese espíritu queda muy bien reflejado en Tipografía La Moderna, una web satírica impulsada hace diez años por el escritor Pep Jordà, el periodista Javier Llopis, el ilustrador Manolo Antolí y el editor Xavi Cortés. En ella se puede encontrar diferente contenido sobre Alcoy, con alguna que otra reflexión seria sobre el devenir de la ciudad pero en su mayoría de carácter humorístico. Entre estos contenidos, el "Diccionari de butxaca", una sección que recopila palabras y expresiones genuinas alcoyanas, con definiciones hilarantes.

Ya se lanzó una primera versión impresa de este diccionario, manual imprescindible para dar una óptima «Volta als Ponts» de Alcoy sin desorientarse, pero hace pocos días se ha presentado la segunda parte. "Grau Mitjà" recoge decenas de estos descacharrantes términos y frases hechas, que a quienes conocen su significado le provocan inevitablemente una carcajada. Y a quienes no dominan el valenciano, o "l’alcoià", más bien, les puede animar a aprenderlo de una manera totalmente distendida y pedagógica, familiarizándose con conceptos que están muy arraigados en la cultura y la identidad local.

Allá en "el quinto fotre"

Por ejemplo, si algo queda en "el quinto fotre" se da por hecho que no va a estar cerca. Como si a alguien que está en Batoy le dicen de ir a Cotes Baixes, más o menos. Se sobreeentiende bien, quizá, el significado de la frase, equivalente al "quinto pino" castellano, o más bien a su forma más malsonante. Pero lo que no es tan fácil de averiguar es, de primeras, qué quieren decir que a alguien le llamen "refetot". Suena así como a "rehechazo", pero no es nada agradable, sino un eufemismo para señalarle a alguien que le sobran unos cuantos kilos. También suena superlativo "peixot", aunque en este caso puede ser que nos estén hablando de un coche. "Contigo al fin del mundo", que decía un anuncio de esa marca hace años.

Si la persona a la que le dicen algo de esto es un poco "catxotxes", seguramente le dará igual, como casi todo en la vida. Porque alguien que responde a esa definición se toma la vida con calma, a su ritmo, sin prisas, nada es urgente. Dicho de otra forma implícitamente más soez pero al mismo tiempo sin perder el decoro, "que los tiene cuadrados".

Distinto es el "minso", alguien apocado y que, como dirían en Alcoy, "no alça ni pols ni remolí". Sin chicha ni limoná, vaya. Mal asunto si cualquiera acaba convirtiéndose en alguien de este perfil, que pasa inadvertido para todos.

Un último consejo para no perdernos con el "alcoià": cada vez que alguien nos cuente algo, es previsible que acabe con un "Itat?", que no es otra cosa que la apócope de "Veritat?", la apostilla de toda la vida que pide a gritos la respuesta retórica de "clar que sí". Es seguramente lo que han debido contestar quienes acudieron a la presentación de este "Diccionari", que sabe reírse de la vida, un rasgo bastante característico de los alcoyanos que genera mucha simpatía y muchas ganas de conocer más en profundidad la ciudad y a quienes la habitan.