Los Moros y Cristianos de Alcoy dieron un paso histórico este jueves, al aprobar la posibilidad de que a partir de ahora haya mujeres capitanas o alféreces. La igualdad ha llegado a los máximos cargos de la Fiesta alcoyana, en una asamblea extraordinaria de la Asociación de San Jorge en la que se ha votado la modificación de diferentes artículos de sus Estatutos, entre ellos el 16, que hacía mención explícita a que los capitanes y los alféreces debían ser hombres. A partir de ahora, esta alusión expresa al género masculino solo se mantiene para quienes encarnen a Sant Jordiet y a Mossén Torregrosa.

La propuesta de eliminar la referencia al género de capitanes y alféreces, y con ello dar pie a que estos cargos los puedan ocupar mujeres, salió adelante con el respaldo de 39 de los 56 votos emitidos en la asamblea; otros 16 festeros con derecho a sufragio se decantaron por mantener los Estatutos con el texto vigente hasta este jueves, y también se contabilizó una abstención. Un resultado muy parecido hubo también a la hora de votar otra de las modificaciones más destacadas de los Estatutos de la Asociación de San Jorge, la de permitir que haya escuadras mixtas en las filaes. En este caso se contaron 41 votos favorables al cambio y 15 en contra.

Asimismo, hubo 40 votos a favor de permitir que las filaes tengan un único traje, igual para hombres y mujeres, en lugar de indumentarias diferentes masculina y femenina, mientras que otros 16 festeros con posibilidad de votar se decantaron por dejar las cosas como estaban. No será así, ya que a partir de ahora cada filà tendrá la capacidad de decidir si opta por tener trajes diferenciados para hombres y mujeres o una vestimenta festera única. Solamente en ese caso podrán salir a desfilar escuadras mixtas; si cada género tiene su propia indumentaria deberán salir por separado.

Cada una de las 28 filaes tiene ahora que aplicar estos cambios, incorporándolos a sus propios Estatutos. Lo más probable es que no tengan tiempo de modificarlos antes de las Fiestas del próximo mes de abril, y que sea en 2025 cuando el paso que se ha dado este jueves en favor de la igualdad se vea en la calle. Casi con toda seguridad, la primera en hacer historia será Ana Gisbert Mira-Perceval, que ya ha sido designada alférez de la filà Marrakesch para ese año. Si los cambios en los Estatutos que se han votado en esta asamblea no hubieran prosperado, no hubiera podido desempeñar tal cargo festero.

El presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, señalaba tras la asamblea que "el mundo de la Fiesta y el pueblo de Alcoy deben estar contentos", y que apostar por la plena igualdad "es lo que toca, porque la Fiesta evoluciona igual que lo hace la vida". "Ahora tenemos que ver cómo lo sacamos adelante", añadió, en alusión a que cada filà debe aplicar estos cambios.

También el concejal de Fiestas, Jordi Martínez, señaló que "cuando se avanza en materia de igualdad debemos estar todos satisfechos", y que optar por la vía contraria sería "huir de la sociedad". "Hoy se ha reflejado el sentir mayoritario de la sociedad alcoyana", recalcó.

Calendario: del 20 al 22 de abril «por imperativo legal», pero con actos el 23

La Asociación de San Jorge realizó su asamblea ordinaria del mes de enero, previa a la extraordinaria donde se votaron los cambios en los Estatutos. En ella se aprobó, entre otros aspectos, el calendario festero de 2024, con una pulla de la entidad festera al Ayuntamiento. El presidente, Juan José Olcina, lamentó que el pleno aprobara por unanimidad que la Trilogía fuera del 20 al 22 de abril, dejando al margen el 23, día de San Jorge, y apeló a que los festeros "tengan voz y voto en una decisión tan importante". La Asociación aceptó que las Fiestas sean del 20 al 22 de abril "por imperativo legal", pero ha preparado actos para el 23, como una procesión y una mascletà nocturna, incidiendo en que "San Jorge es el patrón y las Fiestas se celebran en honor a él". Tras la asamblea, tanto Olcina como el edil de Fiestas apelaron a la petición realizada por el Ayuntamiento para que la Generalitat conceda al municipio un festivo local más, de forma que el 23 de abril pueda ser inhábil.