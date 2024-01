El alcalde de Ibi, el socialista Sergio Carrasco, ha asumido la gestión del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, después de que renunciara a estas competencias la vicealcaldesa, Aitana Gandia, de Som Ibi-Compromís. Todo ello, además, a la espera de que se produzcan nuevos cambios en el gobierno bipartito, también en la parte correspondiente a la formación valencianista, ya que el que fuera número 2 de esta candidatura, Joan Josep Sarrió, hasta ahora concejal de Patrimonio, Tradiciones, Participación Ciudadana y Cementerio, ha anunciado que renuncia a su acta y que incluso deja la política activa.

"Sarri", como es conocido en la población, un histórico del valencianismo político en Ibi y que ya había sido concejal por el antiguo Bloc y otros partidos más locales de esta misma línea ideológica en la década de 1990, formalizará su renuncia en el pleno ordinario de este mes de febrero. Será sustituido, previsiblemente ya en marzo, por la número 5 de la lista, Agnès Guillem. En un comunicado difundido a través de las redes sociales, Som Ibi-Compromís ha señalado que la decisión "ha sido meditada, consensuada y con el apoyo de todas las personas que formamos Som Ibi y el resto del equipo de gobierno".

El trasfondo de esta renuncia, no obstante, no es otro que la endemoniada situación económica y de bloqueo en que se encuentra el Ayuntamiento, y que ha afectado a las áreas que gestionaba Sarrió con igual intensidad que al resto. Así, por ejemplo, cabe recordar que las pasadas Festes d'Hivern han tenido que ser mucho más austeras que en años anteriores, reduciéndose al mínimo el alumbrado y sin los habituales premios de Fotografía porque los de los años anteriores todavía no se han pagado a sus ganadores, entre otros muchos aspectos.

Por ahora, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este lunes 29 de enero recogía el primero de los cambios en el gobierno. El área de Recursos Humanos se integra en la de Industria y Empleo, la cual venía siendo gestionada por el alcalde desde la firma del pacto tras las elecciones del año pasado. Así, Carrasco llevará directamente las negociaciones de Personal. Por su parte, la vicealcaldesa mantiene el resto de competencias asignadas, tal y como se recoge en el BOP. Por el momento, pese a todo, aparentemente no parece que los cambios en el gobierno, consecuencia de la difícil situación económica municipal, hayan afectado a la relación entre los socios.