Una empresa proyecta una planta solar en las faldas de La Carrasqueta

Una empresa proyecta una planta solar de reducidas dimensiones en las inmediaciones de las faldas de las sierras de La Carrasqueta y Els Plans, en el término municipal de Alcoy. Se trataría del primer complejo fotovoltaico ubicado en la localidad alcoyana y la instalación abarcaría una parcela vallada de 13.587,39 metros cuadrados entre El Estepar y La Canal, el equivalente a dos campos de fútbol, con una potencia de 0,95 MW. La mayor planta solar en un funcionamiento de la Comunidad tiene 34 MW y se emplaza al sur del término municipal de la vecina Xixona.

El complejo, denominado FV La Canal Alta, contaría con 1.872 placas solares de 550 Wp de potencia, ocupando los módulos solares una superficie de casi 5.000 metros cuadrados. Y lo impulsa la empresa Parc Empresarial Alcoi. Esta mercantil se dedica a la compra y venta de terrenos e inmuebles, y a la promoción, urbanización, construcción y desarrollo de polígonos industriales y de actuaciones urbanísticas, y hace unos meses amplió su objeto social a la construcción de parques solares y generación de energía fotovoltaica.

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo publicará en los próximos días en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que se somete a información pública el proyecto, con las solicitudes de autorización de implantación en suelo no urbanizable, autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, correspondiente a la central fotovoltaica FV La Canal Alta y su infraestructura de evacuación. Un complejo que se ubicaría entre la pedanía xixonenca de La Sarga y los túneles del Barranc de la Batalla de Alcoy, junto a la autovía A-7.

Tendido subterráneo para reducir el impacto

Según consta en el proyecto, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, "con el objetivo de minimizar al máximo el impacto visual de las construcciones, en una zona rústica, una de las premisas para el diseño del proyecto siempre ha sido la no realización de ninguna línea eléctrica de tipo aéreo", ni en el interior de la instalación fotovoltaica ni de evacuación de la energía, "sino que todas ellas serán subterráneas". Así, la instalación volcaría la energía, a través de un tendido soterrado de 136,94 metros, en la Línea 37-Font Roja de 11 kV de la Subtestación de Alcoy, siendo necesario para ello la instalación de un centro de seccionamiento.

La Conselleria tumbó hace un año otra planta solar en Alcoy, de un tamaño mucho mayor que la que ahora se tramita. Entonces era en la partida de Polop Alt, siendo rechaza por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica por incumplimiento de los criterios de ubicación establecidos, ya que se tenía que evitar el suelo no urbanizable protegido o no afectar a figuras de protección medioambiental, y no era así, según informaron en su día desde la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistas en Acción.

La administración autonómica reconocía que la partida de Polop Alt es un "espacio agroforestal con una alta calidad ambiental y paisajística" que se encuentra entre los parques naturales de la sierra de Mariola y El Carrascal de la Font Roja. Y también estaba rodeada por la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La planta preveía ocupar 70 hectáreas, afectando también al término municipal de Banyeres.

Polígono frustrado

Por otra parte, en la zona de La Canal pero al otro lado de la A-7 se proyectó en su día el parque empresarial impulsado por La Española. El Tribunal Supremo ratificó en 2020 la anulación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Alcoinnova, por medio de la cual esta empresa pretendía construir un parque empresarial en la zona de la Canal en Alcoy. Así, se enterró de forma definitiva un proyecto que desde el primer momento estuvo rodeado por la polémica, debido a su impacto paisajístico y a la posible afección sobre el acuífero del Molinar, del que se abastece Alcoy.