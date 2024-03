El PSOE de Alcoy carga contra el PP por tumbar la petición de una subvención para la Associació de Sant Jordi

El PSOE carga contra el PP de Alcoy por tumbar la pasada semana junto con Vox y Guanyar una moción en la que se pedía a la Diputación una ayuda económica directa de 40.000 euros para la Associació de Sant Jordi. El PSPV-PSOE ha mostrado su "sorpresa" por esta decisión, lamentando que "el PP no apoye en la fiesta de Alcoy", unos populares que justificaron en el pleno el rechazo a la moción del PSOE en que "no vamos a utilizar las Fiestas con sus fines políticos".

En un comunicado "desde el PSPV-PSOE de Alcoy nos mostramos decepcionados y lamentamos que el Partido Popular y el diputado provincial Carlos Pastor no haya apoyado la propuesta que la Associació de Sant Jordi reciba una subvención nominativa por parte de la Diputación de Alicante. Al último pleno municipal llevamos la propuesta de pedir a la Diputación que creara una ayuda directa para las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy, en concreto a la Associació de Sant Jordi por valor de 40.000€. Misma ayuda que otorga la Generalitat Valenciana en las fiestas de mayor relevancia turística y patrimonial de la Comunidad Valenciana, entre ellas la de Alcoy".

Y los socialistas alcoyanos "mostramos nuestra incomprensión por que el Partido Popular no apoye esta postura y quiera que la Associació obtenga ayudas de concurrencia competitiva. Hay que recordar que las ayudas competitivas no dan ninguna estabilidad económica ni presupuestaria porque su adjudicación depende de muchos factores técnicos y de baremación. Motivo por el cual los socialistas pretendíamos que la Diputación se comprometiera, directamente, con las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy".

"Además, incidimos en el hecho que las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy tienen una singularidad única, en cuanto a participación, atracción turística, música, artesanía y en definitiva con todo el retorno que la fiesta supone para el pueblo de Alcoy. Por lo tanto, ante todo esto, es difícil justificar el no del Partido Popular a esta propuesta diciendo que se trata de una politización de la fiesta por parte de los socialistas. Si lo que pretendían era no politizar la fiesta, ¿por qué no han aprobado esta moción?", han apuntado los socialistas.

"Desde el PSPV-PSOE no nos mostramos de acuerdo en las afirmaciones del Partido Popular en que pretendemos politizar la fiesta. La mejor forma de no politizar la fiesta hubiera sido tener un consenso respecto a este asunto y apoyar a la Associació de Sant Jordi. Una entidad que necesita de estos recursos para hacer frente al Museo de la Fiesta, conciertos, certámenes y concursos, organización de las fiestas y en definitiva reconocer la cantidad de actividades que organizan y que benefician que Alcoy tenga una fiesta de Moros y Cristianos única".

"Además, es triste ver esta decisión en tanto en cuanto la Diputación es una administración que tiene un remanente positivo y muchos recursos para hacer frente a estas ayudas. Otras poblaciones como la Fira de Tot Sants de Cocentaina (10.000€), Certamen de Habaneras de Torrevieja (45.000€) o el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi (35.000€) sí tienen ayudas nominativas directas y los socialistas queremos que la fiesta de Alcoy tenga este reconocimiento y compromiso por parte de la administración provincial", han señalado en el comunicado.

Jordi Martínez, regidor de fiestas y secretario general del PSPV-PSOE se muestra "muy decepcionado" con el actual portavoz del PP de Alcoy y diputado Carlos Pastor. “Esperábamos de él que se hubiera sumado a que la fiesta tuviera este reconocimiento por parte de la Diputación, pero no ha sido posible. Lo que no está bien es esconder esta decisión en que desde el PSPV-PSOE queramos politizar la fiesta. Lo que queremos es que la fiesta esté reconocida como es debido y una persona como el señor Pastor con la vinculación que tiene con la fiesta, tendría que demostrar esta sensibilidad. Ven con malos ojos que se pidan recursos para la fiesta porque ellos siempre se han arrogado el papel de defensores de la fiesta. La cuestión no va de dinero porque la Diputación tiene recursos más que suficientes, la cuestión se trata de que no quieren ninguna propuesta que venga del PSPV-PSOE y ninguna propuesta que mejore el estado de Alcoy y de sus entidades. No tienen ningún proyecto por Alcoy ni quieren que prosperemos. Los hechos lo demuestran”, ha manifestado Martínez.