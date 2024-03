El PSOE denuncia que es una "decisión política" del PP excluir a Alcoy de las zonas de difícil cobertura sanitaria

El PSOE ha advertido este martes que "el Área de Alcoy no es de difícil cobertura sanitaria por una decisión política del PP". Los socialistas de Alcoy "mostramos nuestro malestar por que el Hospital de Alcoy no sea declarado como zona de difícil cobertura. Esta decisión, en la que sí han sido incluidas algunas zonas como por ejemplo Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela, Torrevieja, Ademuz, Chelva o Titaguas. Alcoy no se encuentra entre esta lista, a pesar de todos los grupos políticos del Consistorio estábamos a favor de esta medida y que tanto el actual presidente de la Generalitat, en campaña, prometió, y que el anterior Gobierno de la Generalitat aseguró que declararía junto al resto que sí han sido nombradas, si volvía a gobernar", han explicado en un comunicado.

"Según hemos podido saber, los criterios a esta decisión corresponden a criterios arbitrarios del nuevo consejero popular Marciano Gómez. Estos criterios no han sido publicados a ningún lugar. Ni siquiera sabemos si estos criterios reflejan la realidad de zonas de difícil cobertura, puesto que hay muchas variables geográficas, poblacionales, de movilidad o de presión asistencial, que pensamos no han sido considerados en el caso de Alcoy", ha apuntado el PSOE.

"Nuestro malestar es mayor al enterarnos que esta decisión no depende de los técnicos de la Conselleria, sino que finalmente depende de una decisión política. Hay que recordar el que el Decreto Ley 2/2024, de 21 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud: 'Disposiciones finales (...) Se faculta expresamente a la persona titular de la Conselleria con competencias en materia de Sanidad para la modificación y supresión de los ámbitos geográficos declarados de difícil cobertura mediante el presente decreto ley, así como para dejar sin efecto la declaración de difícil cobertura respecto a determinadas categorías y especialidades dentro de esos ámbitos geográficos'”, ha destacado.

"Por lo tanto, queda evidenciado que el Partido Popular no quiere que llegue la zona de difícil cobertura a Alcoy. No han dado ninguna explicación de por qué Alcoy no forma parte de esta lista. De repente, las reivindicaciones que los populares de Alcoy hicieron en campaña han quedado en nada", han lamentado desde las filas socialistas.

El PSOE ha apuntado que "hay que recordar que destacados dirigentes alcoyanos han formado parte de esta reivindicación. El actual diputado autonómico Fernando Pastor, formó parte a la anterior legislatura de la Comisión de Sanidad y Consumo e hizo mucha incidencia al mejorar las condiciones del Hospital de Alcoy, entre ellas el aumento de personal sanitario, la reducción de listas de espera y la posible solución de declarar la zona de Alcoy de difícil cobertura para incentivar que los profesionales sanitarios pudieran desplazarse a Alcoy".

La regidora y secretaria de Organización del PSPV-PSOE Alcoy, Teresa Sanjuán ha manifestado que “demuestran la poca sensibilidad que tienen respecto a la sanidad y a los ciudadanos de Alcoy y en definitiva su falta de escrúpulos. Con esta decisión los da igual perjudicar a miles de pacientes del área de salud de Alcoy mientras ellos se han beneficiado con el nuevo cargo que ocupan".