Alcoy pacta con UGT las nuevas condiciones de los empleados municipales

El Ayuntamiento de Alcoy ha pactado con UGT la aplicación de la carrera profesional horizontal, el nuevo marco que regulará las condiciones laborales de los trabajadores municipales. El acuerdo se ha producido exclusivamente con este sindicato, el de más afiliación entre la plantilla pero que no alcanza a representar a una mayoría de empleados, dejando fuera al resto de organizaciones con representación: CC OO, Intersindical y Fesep. Las tres han denunciado públicamente su exclusión y afirman que se ha estado negociando a sus espaldas, mientras el gobierno local asegura que no se ha podido llegar a un acuerdo más amplio y defiende que supondrá una gran mejora para los trabajadores.

El conflicto por la negociación de la carrera profesional horizontal se arrastra desde hace ya algún tiempo. Una sentencia judicial emitida en noviembre de 2022 obligó al Ayuntamiento a introducir la carrera profesional horizontal, según lo dispuesto en Ley de Función Pública Valenciana. Esta modalidad permite a los trabajadores, entre otras cosas, ir mejorando sus condiciones laborales permaneciendo en un mismo puesto de trabajo. En octubre de 2023, el pleno aprobó iniciar una nueva negociación. No obstante, en todo este tiempo no se ha llegado a alcanzar ningún acuerdo mutilateral.

Tras tener conocimiento del acuerdo entre el Ayuntamiento y UGT, las otras tres formaciones sindicales han emitido un comunicado en el que acusan a las otras partes de "comportamiento desleal", por haber estado negociando "de espaldas al resto de representantes". CC OO, Intersindical y Fesep lamentan que se haya producido una "ruptura de la unidad de acción sindical en el tramo final del proceso de negociación" y temen que esto podrá "dificultar la aprobación de dicha propuesta en el pleno, dado que no viene soportada en un Acuerdo de Mesa de Negociación".

La aprobación o no del reglamento es una decisión política, pero los tres sindicatos que han quedado al margen del acuerdo recuerdan que esto puede dar pie a que algún grupo de la oposición rechace la propuesta, y que el equipo de gobierno no tiene mayoría en el pleno. Fuentes sindicales recalcan que "no ha habido en ningún momento un acuerdo de Mesa", sino "un pacto bilateral", y que las tres organizaciones han "intentado desbloquear el tema hasta el último minuto". Recuerdan, además, que suman la representación del 73,6% de los funcionarios y del 58% del total de la plantilla municipal, incluyendo al personal laboral.

Por su parte, el concejal de Personal, Alberto Belda, señala que "ha habido una propuesta solamente votada por UGT, lo cual no quiere decir que se haya excluido a los demás". Asimismo, recalca que el acuerdo contempla una mejora salarial de la plantilla por un montante total de 1,8 millones de euros, cuando el Ayuntamiento partía de una cifra de 166.000. Esto, considera, "demuestra que había una voluntad negociadora", pero la propuesta de CC OO, Intersindical y Fesep, de 3 millones de euros, "era imposible de asumir".

Belda recuerda que el salario de los empleados públicos "sale del presupuesto municipal", lo que exige una cierta contención al tratarse de recursos finitos. Con todo, cree que la propuesta acordada "es muy buena y será una gran mejora para los trabajadores". Ahora se estudia la posible fecha en que podría llevarse a pleno.