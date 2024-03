Miguel Urbán, eurodiputado: "A su manera infundada, la ultraderecha aporta seguridad ante un futuro aterrador"

El eurodiputado Miguel Urbán habló el pasado miércoles en Alcoy de su recientemente editado libro "Trumpismos. Neoliberales y autoritarios. Radiografía de la derecha radical", en un acto celebrado en la sede de la Fundación Mutua Levante y organizado de forma conjunta por esta entidad, el Campus de Alcoy de la Universidad de Alicante (UA) y la librería Detroit Llibres. Se trata de la primera presentación de la obra en la provincia de Alicante.

¿De dónde le viene el interés por conocer el auge de los movimientos de extrema derecha?

Es ya el cuarto libro, mío o que participo en él, donde hablo de la extrema derecha. Siempre me preocupó el fenómeno que veía en Francia, Italia o los Países Bajos, cuando en España estas políticas eran aún marginales. Me interesó ver cómo renovaban estas ideas en Europa; son atractivas para analizar, pero peligrosas.

¿Por qué cree que están ahora mismo en crecimiento?

Estamos ante una ola reaccionaria global; la crisis de 2008 y la victoria de Trump internacionalizan el modelo. Trump permitió que movimientos que estaban en espacios marginales de la opinión pública pasaran al centro: qué mayor centro que la Casa Blanca. Y Trump hizo, por ejemplo, que Bolsonario pudiera ser quien ha sido.

¿Trump es un modelo, pues?

Ni siquiera eso, ni tiene un liderazgo carismático. Pero sí ayuda al proceso. En el libro planteo las causas: la ruptura de la globalización feliz, del liberalismo progresista, y su reemplazo por una deriva cada vez más autoritaria. Y, por otra parte, la crisis climática. Estamos ante una crisis de régimen, y esto hace una ventana de oportunidad para los movimientos de extrema derecha.

¿Cómo se aprovechan?

Ahora mismo tenemos en mente la imagen de un futuro aterrador, y eso genera inseguridades, miedos y pánicos. Y a eso la extrema derecha responde ofreciendo seguridad, a su manera, claro. La seguridad para ellos es volver al pasado anterior a la crisis, cuando el capitalismo no había sido cuestionado, ni tampoco se había planteado la crisis climática. Por eso animan a entrar en el centro de Madrid con el coche, quemando gasoil, y por eso resurge también el patriarcado. O qué mayor concepto de identidad que un muro, la separación física del "nosotros" y "el resto".

Un momento de la presentación del libro de Miguel Urbán en Alcoy. / Juani Ruz

Pero esa identidad se construye sobre el miedo...

Sí, se construye sobre seguridades infundadas, irracionales, pasionales, neuróticas, cuestionando incluso a los que están dentro. Por ejemplo, para Vox no son buenos españoles quienes hablan una lengua distinta del castellano, o quienes defienden los valores del feminismo.

¿Y por qué cree que cala tanto esto entre los jóvenes?

Por primera vez en una crisis hemos dejado de mirar hacia arriba. Los jóvenes, como el resto de quienes siguen estos discursos, saben que no van a ser tan ricos como Amancio Ortega, pero que el riesgo de caer al precipicio sí es muy real. La preocupación, por tanto, ya no es subir, sino no bajar. Por eso el objetivo es vivir como se vivía en la década de 1990, y ante el terror de un futuro incierto, mejor la seguridad de lo conocido. Y eso explica también el resurgir del patriarcado; ante el miedo a perder privilegios, creen que mejor volver atrás.