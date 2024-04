Ibi destina 434.000 euros a pagar subvenciones pendientes a asociaciones y entidades cívicas

El Ayuntamiento de Ibi ha aprobado una partida de 434.174,46 euros para el pago de subvenciones y ayudas directas a asociaciones, entidades cívicas y culturales, clubes deportivos y otros colectivos similares que estaban pendientes de pago, como consecuencia de la difícil situación económica de la administración local. El montante es el resultado de una modificación de crédito del presupuesto municipal de 2022, que es el que todavía se encuentra en vigor, y fue aprobado en pleno este miércoles con los 11 votos a favor del equipo de gobierno que componen el PSOE y Som Ibi-Compromís. Los grupos de la oposición, PP y Vox, por su parte se abstuvieron.

Fuentes del Ayuntamiento defienden que, de esta forma, se cubre un 70% de las asignaciones recogidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024. Al no haber un presupuesto vigente correspondiente a esta anualidad, las ayudas no pueden concederse a través de la partida teóricamente prevista para ello, ya que no se puede prorrogar como sí sucede con otros capítulos de las cuentas de 2022. Por ello, se ha tenido que recurrir a una modificación de crédito, que al comenzar a solventarse el bloqueo en el que se ha encontrado el Consistorio en los últimos dos años sí ha podido llevarse a cabo. Con todo, asociaciones y entidades seguirán teniendo aún pendiente de cobro parte de lo que les corresponde.

Una parte importante de esta modificación de crédito, más de una cuarta parte, se destinará a programas del área de Servicios Sociales, 110.000 euros en total. También se dedicarán otros 102.586 a programas deportivos, y además dos de los principales clubes de la localidad, el Rayo Ibense y el Futsal Ibi, recibirán respectivamente 24.420 y 8.000 euros, respectivamente. También salen adelante ayudas para las principales bandas de música, con 11.335 euros para la Unió Musical d'Ibi y 9.500 para Castell Vermell. Asimismo, las agrupaciones de Cáritas de las dos parroquias del municipio recibirán 6.000 euros cada una.

En cuanto a asociaciones cívicas y culturales y otras entidades sociales, destacan los 56.000 euros que recibirán tanto la Federación de Comparsas como la Protectora de Animales, entidad esta última que ha pasado importantes apuros económicos en los últimos dos años. También la Asociación de Reyes Magos será subvencionada con 20.850 euros, y cada una de las nueve asociaciones de vecinos existentes ahora mismo en Ibi recibirá 2.600 euros.

Esta modificación de crédito se produce apenas un mes después de que el Ayuntamiento incorporara una interventora habilitada nacional. Cabe recordar que la falta de cobertura de este puesto ha sido una de las causas para que la situación financiera del municipio se bloqueara por completo, al no poder autorizarse prácticamente ningún gasto. Esta persona ocupa la plaza de forma interina, compatibilizándola con el mismo cargo en el Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi, en tanto que se cubra de manera definitiva.

El alcalde de Ibi, Sergio Carrasco, señala que "el objetivo de este equipo de gobierno ha sido siempre llegar con los pagos al máximo número de asociaciones". No osbtante, admite que estar con unos presupuestos prorrogados "dificulta en gran manera tener el 100% del dinero dispoinble para pagar a todas a la vez". Con todo, afirma que "se está trabajando en una segunda fase de creación de estos convenios y bases para que, en el momento en que se libere definitivamente el crédito, las entidades y asociaciones lo reciban lo antes posible".