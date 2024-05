Alcoy denuncia la supresión de un aula de tres años del colegio El Romeral

El Ayuntamiento de Alcoy ha exigido este lunes a la Conselleria de Educación que dé marcha atrás en la supresión de un aula de tres años del colegio El Romeral. Así, el ejecutivo alcoyano ha reclamado que se mantengan todos los grupos, y en todo caso, tras las matriculación, se reduzcan las ratios.

La Generalitat Valenciana ha anunciado el arreglo escolar para el próximo curso. Este es el documento que define el número de unidades por centro educativo. La Generalitat ha decidido eliminar cerca de 200 unidades en centros públicos, una de ellas en Alcoy, en concreto una unidad de 3 años en El Romeral, según ha lamentado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Nuestra postura siempre será la misma: no queremos que se elimine ninguna unidad en nuestra ciudad. Siempre hemos reivindicado que no se tienen que eliminar unidades. Consideramos que la opción correcta es reducir la ratio, es la mejor solución porque garantiza una educación de calidad. Por eso exigimos que no se elimine ninguna unidad", ha explicado el concejal de Educación; Alberto Belda.

"No tiene sentido que el actual gobierno de la Generalitat hable de libertad de elección de centro y elimine unidades de centros públicos antes de dejar elegir, es una medida totalmente incongruente", afirma, Belda, quien insiste al decir que "actualmente tenemos la ratio en Alcoy con 20 alumnos por aula, tal vez si se bajara a 18 podríamos no eliminar aulas".

En la actualidad El Romeral tiene 9 grupos de educación Infantil: 3 de 3 años, 3 de 4 y 3 de 5. La medida planteada por la Generalitat los dejaría con 8 este curso, 7 el próximo y 6 el siguiente.

El CEIP El Romeral "hará un Consejo Escolar para presentar alegaciones a la medida, así mismo, también se reunirá el Consell Escolar Municipal para intentar acordar una alegación para reivindicar que no se elimine ninguna unidad, igual que siempre hemos hecho", ha manifestado el Ayuntamiento.

"Hay dos modelos respecto a la educación, uno que apuesta para eliminar aulas de los centros públicos, que es el que ahora tenemos en la Generalitat y el nuestro que apuesta por una educación pública de calidad, con una ratio reducida y una libertad real por la elección de los centros educativos", ha explicado el concejal de Educación.

Novedad en la matriculación

Recientemente se reunió el Consell Escolar Municipal para "tratar las nuevas medidas en la matriculación impuestas por la Generalitat. Como novedad por este curso vuelve la zona única, es decir, que ya no importa el criterio de proximidad en los centros educativos. Esta medida va en contra de la política del Gobierno Municipal de buscar la movilidad sostenible evitando los desplazamientos", ha agregado el Consistorio.

"También los centros vuelven a tener un punto discrecional, es decir, que pueden poner criterios propios para al final elegir el alumnado que aceptan", ha señalado.

"Son dos medidas que fomentan la desigualdad, puesto que una persona que viva en al lado de un centro educativo quizás no pueda ir por las nuevas medidas impulsadas por el la Generalitat o tenga menos puntos por los criterios particulares que puede poner cada centro", ha concluido Belda.