El PP fuerza un pleno en Tibi sobre las plantas solares

El Partido Popular ha forzado la celebración de un pleno extraordinario en Tibi para abordar la situación de las plantas solares que afectan al municipio, así como el estado en el que se encuentra la elaboración de los presupuestos municipales para 2024. La sesión ha sido convocada para este miércoles a las 12.00 horas, con tres puntos en el orden del día.

El primero es la "situación de los proyectos Kenerjona I y II", cuyas plantas solares se ubican en Castalla e Ibi pero el tendido eléctrico pasa por Tibi. El segundo es la modificación de las Normas Subsidiarias (NN SS), en las que se basa el planeamiento urbanístico de la localidad al carecer de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que se concrete la fase en la que se encuentra para evitar estos proyectos fotovoltaicos. Y el tercer punto es gira en torno al presupuesto municipal 2024, para que se informe de "estado de confección y presentación a la oposición".

Según han explicado fuentes de la plataforma creada contra estas plantas solares, han sido los vecinos los que ha reclamado a la oposición que forzarán este pleno ya que "el alcalde no nos ha permitido participar hasta ahora para solicitarle más información de lo que se está haciendo para la defensa de nuestro municipio".

Estas fuentes han señalado que "Tibi no se rinde, seguimos en la lucha, no permitiremos que se construya un nuevo trazado para una línea de alta tensión cuando ya existe otro trazado cercano hacia Xixona, que se podría reforzar o incluso ir en paralelo a este trazado. Esto afectaría mucho el desarrollo turístico y la economía del municipio. La empresa promotora se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que se trata del tema económico, ya que Iberdrola les exige la construcción de un trazado y ellos quieren hacerlo al menor precio posible".

Así, explican que este miércoles habrá un pleno extraordinario que han pedido a los partidos de la oposición que convoquen, "ya que el alcalde no nos ha permitido participar hasta ahora para solicitarle más información de lo que se está haciendo para la defensa de nuestro municipio. Os invitamos a participar y a dar voz de esta injusticia". Este medio está a la espera de declaraciones del PP respecto a esta iniciativa.

Réplica del alcalde

Por su parte el alcalde José Candela (PSOE) ha recordado que el pasado marzo el pleno rechazó en bloque la instalación de plantas solares y sus tendidos eléctricos a través de una moción que fue aprobada por PSOE y PP. Y ha señalado que tras esta sesión plenaria, la plataforma le preguntó qué más iba a llevarse a pleno para poder estar los vecinos al tanto, y el alcalde explicó que "por ahora no había ningún punto más para llevar a pleno, porque al pleno se llevan puntos para aprobaciones o para llegar a negociaciones. Entonces, en informes de Alcaldía sí que hemos ido informando de qué pasos se han ido llevando. Estábamos en el plazo de alegaciones, hemos alegado una primera vez. La empresa presentó una alegación al mismo tiempo que la conselleria, se le ha vuelto a hacer un complemento de alegación a esa contestación que nos hicieron ellos mismos".

Candela ha destacado que "estamos trabajando en todos los asuntos y ahora el PP, creo que de manera política, está aprovechando este tema para pedir un pleno. Los vecinos, desde el pleno de la moción en el que les dije que por ahora a pleno no iba a venir nada, no iba a ponerse ningún punto porque no había nada que aprobar, sino que ya se iría informando en informes de Alcaldía, no me han pedido ninguna reunión, hasta que de repente el PP ha pedido un pleno extraordinario y ahora quieren venir todos para ver lo que se está haciendo".

Así, el primer edil ha insistido en que "tengo la conciencia muy tranquila porque estamos trabajando intensamente con asesores jurídicos y con todos los técnicos municipales para llevar a cabo varias modificaciones de las NN SS y presentar las alegaciones y hacer el trabajo correcto para evitar la instalación conforme quiere la empresa de las plantas fotovoltaicas".

Suscríbete para seguir leyendo