Alcoy busca estrategias de futuro entre el Círculo Industrial, la Cámara, la UPV y Alcoy Industrial

Cuatro entidades representantivas de la sociedad alcoyana como son la Cámara de Comercio, el campus de la Universitat Politècnica de València (UPV), el Círculo Industrial y la asociación Alcoy Industrial han decidido unir esfuerzos para buscar estrategias de futuro para la ciudad. Las dos primeras instituciones han acordado sumarse al convenio que ya mantenían los otros dos entes y crear entre todas un foro de debate en el que abordar posibles propuestas para impulsar el municipio en términos económicos, un aspecto en el que todas las partes coinciden en señalar que se observa bastante estancamiento.

Con el título de "Alcoy mirando al futuro", la idea es que este acuerdo a cuatro bandas se desarrolle un programa de conferencias que sirva para poner sobre la mesa los principales factores que condicionan el desarrollo industrial de Alcoy, poniendo especial énfasis en las carencias y en las posibles medidas para solventarlas. El objetivo final, y tal y como ha explicado este jueves el presidente del Círculo Industrial, Indalecio Carbonell, no es otro que "estimular la iniciativa de los alcoyanos a la creación de empresas", una cuestión que es un "motor económico" necesario y que, además, favorece "la creación de puestos de trabajo".

Carbonell se ha felicitado de la incorporación de la Cámara y la UPV al proyecto, que "deja la puerta abierta a otras entidades" que quieran sumarse. "Vamos a intentar unir esfuerzos para que el objetivo se cubra", ha señalado. Por su parte, el presidente de la Cámara, Pablo de Gracia, ha destacado que la unión entre entidades es "clave, fundamental", y ha inicidido en que "estamos hablando de un proyecto de ciudad, de territorio". El responsable patronal ha aludido sobre todo al estímulo de "iniciativas empresariales entre los jóvenes", y a la importancia de que todas las instituciones estén unidas".

También el director del campus de la UPV, Pau Bernabeu, ha apostado por "una acción para que se produzca un movimiento coordinado en la recuperación industrial", al tiempo que ha señalado que esta actividad "nos debe ayudar a volver a tener el impulso" de hace algunos años en este sector. Asimismo, ha mostrado la disposición de la institución académica a colaborar en otras cuestiones relacionadas con el desarrollo socioeconómico de la ciudad.

La colaboración entre cuatro entidades es un aspecto al que igualmente se ha referido el presidente de Alcoy Industrial, Enrique Masiá, quien ha recalcado que "esto va de impulsar proyectos e iniciativas para Alcoy" y de dar a conocer "la proyección de futuro de los proyectos que necesita Alcoy en el siglo XXI". En este sentido, ha recalcado que "Alcoy no tiene futuro si no tiene futuro el entorno industrial próximo", del cual la ciudad debe ser cabecera. Además, ha recordado que "Alcoy no tendrá futuro si no hay una inversión" en las infraestructuras necesarias, "ni puestos de trabajo".

La primera de las conferencias organizadas por esta nueva agrupación de entidades empresariales y sociales será el próximo martes 21 de mayo y correrá a cargo del presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez. Al respecto, Masiá ha aludio a "la necesidad de potenciar infraestructuras" cercanas en la distancia y que hasta ahora no han sido demasiado tenidas en cuenta, como es el caso del puerto de la capital de la provincia.