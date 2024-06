Guanyar acepta el presupuesto de Alcoy a cambio de estabilizar a los funcionarios

El equipo de gobierno de Alcoy se ha asegurado que salga adelante el presupuesto municipal de 2024, que va a pleno este viernes, a cambio, entre otras cosas, de la aprobación de la carrera profesional horizontal en el Ayuntamiento, que supondrá la estabilización de las condiciones de los funcionarios. Guanyar Alcoi se abstendrá en la votación del proyecto en el pleno, lo que permitirá su aprobación con los 12 votos que suman PSOE y Compromís, frente al previsible rechazo de PP y Vox, que aglutinan 11. De esta manera, la formación de izquierdas no apoya las cuentas planteadas por el bipartito, pero sí las acepta, tras lo que parece haber sido una negociación un tanto dura.

Este jueves, el portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez, presentaba el acuerdo con el alcalde, Toni Francés, y el vicealcalde, Àlex Cerradelo, además de la concejal de Hacienda, Vanessa Moltó. Los cuatro se mostraban de buen humor, con gestos de complicidad y satisfechos por el pacto alcanzado, pero al mismo tiempo dejaban escapar algún que otro comentario irónico sobre lo arduas que han resultado las conversaciones hasta llegar a este punto. Y es que, en algunos puntos, PSOE y Compromís han tenido que ceder bastante para lograr la abstención, que ni siquiera el voto favorable, de la tercera pata de la izquierda en la corporación alcoyana.

La aprobación de la carrera profesional horizontal es uno de los principales tantos que se anota Guanyar en esta negociación. El bipartito se compromete a incrementar en 400.000 euros anuales la partida de gastos de personal para afrontar los aumentos en las retribuciones del personal, y en volver a hacerlo de forma sucesiva en las anualidades siguientes, hasta sumar otros 350.000 en 2029, de manera que se incremente el montante en un total de 1.950.000 euros en cinco años. La propuesta cuenta con el visto bueno del conjunto de los sindicatos que representan a la plantilla municipal, los cuales dieron su visto bueno al plan este mismo miércoles.

Intervención que realizaron los funcionarios en el pleno hace unos meses pidiendo que se regularizara su situación. / Juani Ruz

Además, el equipo de gobierno asume un impulso al empleo y las políticas públicas. La limpieza de los edificios municipales será asumida por la recientemente creada empresa pública este mismo año, y el objetivo es que para 2027 también se haya remunicipalizado el servicio de limpieza viaria; así, el contrato que se aprobará este año con la concesionaria será de solo dos años, más otro de prórroga como máximo. También se contempla la idea de recuperar la gestión de la recogida de residuos sólidos, aunque en este caso Guanyar acepta que se firme un contrato de cinco años de duración, más otros dos de prórroga.

Otro punto del acuerdo es la promoción de la vivienda pública: el equipo de gobierno aumentará en 40.000 euros la partida destinada al mantenimiento de inmuebles de propiedad municipal. El objetivo de esto es tener un mayor número de viviendas preparadas para alquiler social. Y por otro lado, se hará una licitación pública para conseguir un local en donde reubicar el consultorio auxiliar de la Zona Alta.

Ni una alusión a la Canal

El alcalde destacaba este jueves "la voluntad clara de las partes para llegar a un acuerdo", y elogiaba la "responsabilidad" de Guanyar para tratar de consensuar las cuentas municipales. Toni Francés también destacaba que "es necesario que la izquierda se entienda" y que las políticas públicas sean "un ejemplo" de esa sintonía. Además, resaltaba el "compromiso" de Guanyar con la ciudad, reflejado en el sentido de buena parte de sus reivindicaciones en estos presupuestos.

El vicealcalde incidía en argumentos parecidos. Àlex Cerradelo quiso "reiterar el agradecimiento a Guanyar por el gran esfuerzo que ha hecho por garantizar el gobierno" de Alcoy y, al mismo, tiempo, "garantizar ciertas políticas sociales y de libertades", recogidas en su programa electoral. También aludió a "parar los gobiernos de la vergüenza", refiriéndose a la derecha. Esto, dijo, es "un compromiso que tenemos. Tenemos claro que no queremos que lleguen".

Panorámica de la Canal de Alcoy en dirección a Ibi. / Juani Ruz

Por su parte, Sergi Rodríguez daba también las gracias a Vanessa Moltó por su disposición a negociar, al ser consciente de que "no era fácil hacer propuestas con el tiempo que se requiere", dadas las fechas en las que se planteó el proyecto. Además, hacía hincapié en que sus peticiones "dejan claros los objetivos políticos" de Guanyar.

Preguntado acerca del motivo por el cual Guanyar se abstenía en vez de dar su voto afirmativo a los presupuestos, pese a que el equipo de gobierno aceptaba varias propuestas suyas, Rodríguez se mostró tajante: "No estamos en el gobierno y, por lo tanto, no es nuestro presupuesto". Lo cual, dijo, no quita que se pueda alcanzar un acuerdo como este y que "nos abstengamos y facilitemos la aprobación" de las cuentas.

Y no parece que vaya a entrar por ahora Guanyar en el equipo de gobierno de Alcoy. Al menos, recalcó Rodríguez, "mientras que no se descarte la idea de hacer un polígono en la Canal". De hecho, aseguró que ese proyecto sigue siendo "una línea roja para nosotros". Tanto, que en proyecto de presupuestos municipales ni siquiera se menciona la idea de realizar esa actuación. "Si se incluyera una partida para ese tema, votaríamos en contra", zanjó.