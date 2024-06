Muestra de los avances tecnológicos adaptados a las personas ciegas en Alcoy

Es evidente que la falta de visión acarrea importantes limitaciones a quienes padecen algún grado de pérdida de este sentido, y más a las personas que son completamente ciegas. Pero al igual que en muchos otros campos, la investigación y su aplicación en la tecnología hacen posible que cada vez haya más herramientas a disposición de los discapacitados visuales para facilitarles ese día a día. Se trata de los aparatos tiflotecnológicos, en los que disciplinas como la informática y la inteligencia artificial se ponen a disposición de las personas ciegas o con un déficit importante de visión.

Este viernes, la delegación de la ONCE en Alcoy organizó una muestra con material tiflotecnológico, con motivo de la Semana del Grupo Social ONCE en la Comunidad Valenciana. Con la presencia del director de la Agencia de la organización en Alcoy, Sergio Barrera, y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la entidad en el territorio autonómico, María Gesse Martín, los asistentes pudieron conocer de primera mano estos recursos, así como obtener más información acerca de la ONCE y sus actividades como la formación o el voluntariado. La Plaça de Dins fue el escenario de esta muestra.

Ordenadores y teléfonos móviles adaptados para personas ciegas o incluso sordociegas, aplicaciones para dispositivos telefónicos específicas para este colectivo, aparatos que realizan descripciones de voz literalmente fotográficas de todo aquello que tienen alrededor... Son ya bastantes, y cada vez más, los recursos que los discapacitados visuales tienen a su alcance para poder desenvolverse mejor de manera totalmente autónoma. Además, los hay adaptados a todas las edades, hasta el punto de que un simple juguete puede ser también un aparato tiflotecnológico, ayudando a través de un sistema de voz a un niño o una niña con problemas de visión.

La iniciativa, que también se ha desarrollado esta misma semana en otras localidades como Benidorm, incluyó también un circuito de movilidad para que quienes se animaran pudieran ponerse, de forma literal, en la piel de una persona ciega. Provistos de un antifaz, los voluntarios tuvieron que aprender a manejarse a oscuras con la ayuda de un bastón, comprobando que el día a día sin visión puede plantearse complicado, incluso sin que se trata de una situación sobrevenida.