La lluvia deja más de 40 litros en distintos puntos de l'Alcoià y El Comtat

La lluvia que ha caído este miércoles en las comarcas de l'Alcoià y El Comtat ha dejado más de 40 litros por metro cuadrado en algunas localidades, en la que ha sido la tercera jornada consecutiva de tormentas. Según los datos recogidos por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), en esta zona la precipitación más intensa se ha registrado en l'Orxa, con 41,8 litros. En líneas generales, el área más nororiental de El Comtat, la que registra habitualmente mayores acumulados de lluvia, ha sido también este miércoles la más regada por este fenómeno, con 40,6 litros en Planes y 38,8 en Beniarrés.

Asimismo, destacan los 37,4 litros que han caído en Agres, los 35,4 del paraje de Sant Cristòfol de Cocentaina y, más al suroeste, los 34,8 que se han acumulado en la partida del Racó de l'Espartosa de Castalla. Otras cantidades significativas han sido los 33 litros de Gaianes, los 30,8 de Alcosser, los 30,2 de la pedanía de Benialfaquí (Planes), los 26,6 del paraje de la Font del Baladre de Muro, los 24,6 de Benillup y los 22,6 de Balones, entre otros. Por su parte, en el casco urbano de Alcoy han caído 12,6 litros, en Ibi 14,8, en Cocentaina 12,4, en Muro 15,8, en Banyeres 13,6, en Castalla 14,8 y en Onil 13,6.

Las precipitaciones han caído en forma de tormenta, de manera irregular, por lo general en episodios de gran intensidad y poca duración, a partir del mediodía. A las 18.00 horas solo seguía lloviendo en algunos puntos de El Comtat, mientras que en el resto se iban abriendo claros, aunque no se podía descartar que no volvieran a producirse nuevos episodios de tormenta, tal y como ocurrió el martes y sobre todo el lunes, cuando las precipitaciones no cesaron en algunas localidades hasta la noche. Con todo, no consta que se hayan producido incidencias significativas en ningún municipio de estas comarcas.

El acumulado de los tres días seguidos de precipitación deja más de 75 litros en algunas localidades de El Comtat, y de más de 90 en algún caso como Beniarrés, donde solo el lunes cayeron 51 litros. Esa jornada la lluvia sí tuvo consecuencias negativas en municipios como Alcoy, donde se registraron pequeñas inundaciones y desprendimientos en algunas laderas, aunque sin que hubiera que lamentar males significativos. Ese día las lluvias fueron más generalizadas, mientras que el martes los episodios de precipitaciones fuertes estuvieron más localizados, con acumulados de más de 20 litros en Ibi, en Balones y en el paraje de Sant Cristòfol de Cocentaina, y también casi se alcanzó esa cifra en la Zona Alta de Alcoy.