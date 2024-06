El Ayuntamiento de Alcoy critica un "recorte" en ayudas sociales por parte de la Diputación

El Ayuntamiento de Alcoy ha criticado el "recorte" en ayudas sociales que la Diputación de Alicante habría hecho al municipio. En concreto en las dirigidas a ayuntamientos, a entidades de ámbito territorial inferior en el municipio, y a mancomunidades de Servicios Sociales de la provincia de Alicante, para prestaciones sociales por situaciones extraordinarias, a causa de crisis económica y energética, y a acogida de refugiados procedentes de Ucrania. El municipio recibió el pasado año 694.402 euros y este año, según las bases que se han publicado, Alcoy "opta a un máximo de 164.908, es decir, se ha hecho una reducción de 529.494 euros, un 76,25 % como mínimo".

Así lo ha explicado el consistorio en un comunicado quien indica que esos cerca de 165.000 euros "es al máximo a lo que se opta, no el total que ya se ha conseguido que hasta que no se resuelva la convocatoria en un máximo de 6 meses, no se sabrá". Estas ayudas están dirigidas a familias y colectivos más vulnerables, para garantizarles los ingresos suficientes, para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas como la adquisición productos de primera necesidad: alimentos, artículos de limpieza e higiene, ropa, medicamentos, pañales y material fungible escolar.

También para el alquiler de la vivienda habitual y los suministros de agua, electricidad, gas y otras fuentes de combustibles energéticos, que garantice un acceso mínimo a los mismos y una vida digna a todos los miembros de la familia de aquellos hogares en situación de pobreza energética. La subvención también puede destinarse a reforzar el personal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, encargado de la tramitación de las ayudas descritas anteriormente. Estas subvenciones también son para refugiados procedentes de Ucrania.

Ante esta situación y con un presupuesto ya aprobado el Ayuntamiento de Alcoy "deberá hacer un esfuerzo extra, para lograr que no quede ninguna familia en situación de vulnerabilidad sin esta tan necesaria ayuda, por ello, estudiará como hacerlo posible, algo que por el momento no se puede garantizar", añaden.

"No seré yo la que diga que Diputación utiliza las ayudas como arma electoral, pero todos podemos ver que el pasado año anunciaron 25 millones a dos meses de elecciones y este año en cambio, la convocatoria ha sido publicada unos días después de las elecciones europeas y se ha visto reducida en un 76 %”, ha lamentado la concejala de Políticas Inclusivas, Aroa Mira. "Vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo para lograr que las familias vulnerables tengan estas ayudas de emergencia que no va a resultar nada fácil para el Ayuntamiento", apunta.

Las bases de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, EATIM y mancomunidades para prestaciones sociales por situaciones extraordinarias fueron publicadas en el BOP número 114, el pasado viernes 14 de junio, mientras que las bases de estas mismas ayudas pero de 2023 se publicaron en el BOP número 61 del 28 de marzo de 2023.