La Generalitat adjudica por 3,6 millones la reforma del centro de menores El Teix de Alcoy

La Generalitat ha adjudicado por algo más de 3,6 millones de euros la reforma del centro de acogida a menores y adolescentes El Teix de Alcoy. Lo anunció el pasado 31 de mayo el propio presidente autonómico, Carlos Mazón, en el transcurso del mitin que realizó en la ciudad dentro de la campaña de las elecciones europeas que se celebrarían nueve días después. El anuncio del jefe del Consell causó sorpresa entre todos los presentes, y también entre los medios de comunicación que cubrían el acto, puesto que apenas había trascendido información pública al respecto con anterioridad. No obstante, las palabras de Mazón no son ningún castillo en el aire: las obras están ya prácticamente adjudicadas.

Ese matiz de "prácticamente" hay que tenerlo en cuenta a tenor de lo que se indica sobre este proyecto en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La Mesa de Contratación, reunida el pasado 30 de mayo, determinó que la propuesta más idónea de entre las cinco que se habían presentado a concurso era la de la mercantil Fulton SA, por un importe de 3.008.550,89 euros sin IVA y 3.640.346,57 con impuestos. Falta, eso sí, la formalización del contrato, tal y como señaló el propio Mazón en Alcoy.

La última publicación acerca del proyecto en la Plataforma de Contratación del Sector Público data del pasado 7 de junio y versa sobre las incidencias detectadas en los materiales que proponían utilizar distintas empresas concurrentes. Por lo tanto, todavía no se ha formalizado este contrato, aunque todo indica que esa propuesta de adjudicación de la Mesa de Contratación se hará definitivamente firme en pocos días. Por tanto, parece inminente el inicio de las obras de reforma del citado centro de menores.

Llama un tanto la atención, con todo, que la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda prácticamente no haya hecho difusión de un proyecto que tiene bastante envergadura y que supone la adecuación de unas instalaciones únicas en Alcoy y en toda la comarca. Pero no solo eso; este periódico ha contactado con el citado departamento de la Generalitat para tratar de recabar más información, sin obtener respuesta hasta el momento de elaborar este artículo. No obstante, las características principales del proyecto se recogen en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Mejora del confort

En la documentación que se encuentra al alcance de todo el público se indica que se proyecta "la rehabilitación integral" del centro El Teix "para actualizar los estándares de servicios sociales de atención al menor," aumentando la capacidad de las instalaciones y adpatando el inmueble a la normativa existente, junto con la mejora de "las condiciones de habitabilidad y confort". Esto se conseguirá, según se recoge en la misma plataforma, mediante actuaciones como la sustitución de revestimientos y acabados y el mantenimiento de las fachadas y de su aspecto exterior.

También se pretende mejorar la accesibilidad del edificio, además de su eficiencia energética tanto en lo que se refiere a la renovación de los cerramientos para mentener la temperatura y la climatización como a la producción de electricidad, mediante la instalación de paneles fotovoltaicos en el tejado. Asimismo, la capacidad se incrementará a 32 plazas, distribuidas en 13 dormitorios dobles y seis individuales. Entre los espacios comunes habrá cocina, lavandería, comedor, sala polivalente, dirección, sala de visitas, baños adaptados y tres salas de especialistas y actividades.

Asimismo, se reurbanizarán elementos exteriores deteriorados, como la instalación eléctrica, el saneamiento, el almacén de servicios y la jardinería. El plazo de ejecución previsto para todos estos trabajos es de 20 meses. El centro de menores El Teix se encuentra en plena Alameda de Alcoy, junto a la Rosaleda y el acceso al puente de San Jorge, un punto muy céntrico dentro de la ciudad.