Alcoy rinde homenaje a sus pioneras del siglo XXI

Una mirada a las mujeres pioneras del Alcoy del siglo XXI para dar a conocer su labor. Una exposición en la calle que se alargará hasta el próximo año visibiliza a una veintena de mujeres de Alcoy o con relación con la ciudad. Son retratos obra de la artista Gloria Segura Jordá, hechos bajo su particular perspectiva, que incluyen además información sobre el proyecto y códigos QR para que los interesados puedan saber más de la trayectoria de estas personas.

La muestra "Sentinelles. Mujeres pioneras en el Alcoy del siglo XXI", nace de la mano de Segura, con el apoyo de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcoy, con el objetivo de visibilizar a mujeres referentes de Alcoy en el siglo XXI, dar rostro y voz a sus experiencias, puesto que ellas son portadoras de un legado contemporáneo.

Los retratos están desplegados desde el pasado mes por el casco urbano de Alcoy, y la artista ha explicado que "este trabajo surgió a raíz de un trabajo de investigación, sobre todo por la necesidad de visibilizar a mujeres pioneras de Alcoy que nadie conoce, que no se sabe nada de ellas".

Entre las mujeres homenajeadas hay profesoras, investigadoras, empresarias, deportistas, festeras, músicas, periodistas, fotógrafas... Segura ha destacado que "ellas han abierto camino", lamentando que "cuando se le hace un homenaje a una mujer, normalmente está muerta, y se hace uno o ninguno", por lo que con esta iniciativa se quiere poner en valor a estas pioneras en vida.

Sobre la forma de retratarlas, acompañadas por flores, Segura ha señalado que "las flores en mi obra pictórica simbolizan ocultación realmente, no son un elemento decorativo en estas obras, es algo fundamental. La razón es que siempre se adjudica a la mujer la simbología de flor, que es delicada, sutil, frágil... y no todas las flores lo son, y esas características no nos han dejado desarrollarnos, no nos ha dejado ser las mujeres que realmente somos".

Retrato dedicado a Amparo Camps, de la Asociación Avançar / JUANI RUZ

"Las flores tienen muchas simbologías, para el compromiso, para el casamiento, para la muerte, sutiles, diversas, carnívoras... Aquí no son decorativas, es una parte más de la obra. Normalmente en un cuadro siempre está presente el fondo y el sujeto, y aquí la flor envuelve al sujeto, actúa como propia carcelera de esa mujer, que no deja que se desarrolle".

Así, señala que también ella pinta flores "porque pinto rodeada de naturaleza, soy una privilegiada y no puedo obviar esa temática".

Las mujeres homenajeadas

Las mujeres que se recogen en este trabajo que se va a mantener expuesto en las calles de Alcoy hasta el 31 de marzo de 2025 son las siguientes:

Carolina Alcaraz: percusionista de reconocido prestigio internacional y docente.

Amparo Camps Ferrándiz: presidenta de Avançar, asociación para la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional de Alcoy.

Rosanna Crespo Picó: Ilustradora y autora de multitud de publicaciones de índole pedagógica.

Patxuka de Miguel Ibáñez: licenciada y doctora en Historia, licenciada en Antropología Social y Cultural. Diplomada en Enfermería, docente y matrona.

Blanca Erum Gregorio: consejera delegada del Grupo Erum y CEO de Europa y África.

Coral Erum Gregorio: consejera delegada del Grupo Erum y CEO de Asia y América.

Neus Ferri: autora, cantante y compositora musical de reconocido prestigio internacional.

Dolors Font i Muñoz ("Dolo Font"): poetisa y escritora.

Susanna Francés i Tomás: maestra, pionera en innovación educativa y asesora técnica pedagógica.

Pilar García Miralles: fotógrafa y primera fotoperiodista en Alcoy.

Amàlia Garrigós Hernández: periodista, locutora y presentadora reconocida nacionalmente.

Amèlia Gracia Calatayud ("Melines"): activista y exconcejala del Ayuntamiento de Alcoy.

Andrea Gilabert Brotons: bisnieta, hija y miembro de la filà Marrakesch. Fue la primera mujer que arrancó Diana en las Fiestas de Alcoy.

Gemma Miralles Esteve: autora, actriz y directora teatral de reconocido prestigio nacional.

Sari Miró Hinojosa: jugadora de baloncesto femenino en la Primera División Nacional con el equipo Esclavas Alcoi.

Manuela Pascual Ruiz: sindicalista y ejecutiva de CC OO del sector del País Valencià y estatal.

Mari Francis Richart Yusta: profesora superior de Danza y Ballet Clásico Profesional.

Carmen Sánchez Córdoba: primera mujer conductora de autobús de la Comunidad Valenciana.

Francisca Sempere Ripoll: Catedràtica de Universidad, subdirectora de Calidad e Innovación Docente de la UPV (Campús de Alcoi) y directora del Grupo de Investigación Clúster Innovación.

Palmira Torregrosa Giménez: doctora en Historia por la Universidad de Alicante y directora del Museo Arqueológico Camilo Visedo Moltó de Alcoy.

