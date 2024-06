El PSOE carga contra Sanidad por mantener a Alcoy fuera de las zonas de difícil cobertura

El PSOE de Alcoy vuelve a cargar contra la Conselleria de Sanidad por no incluir su área de salud como zona de difícil cobertura, después de que sí haya aceptado esta medida para los hospitales de Dénia y Ontinyent (Valencia).

Los socialistas han denunciado que "el Hospital Virgen de los Lirios se vuelve a quedar a la cola de la Sanidad del PP". En un comunicado han explicado que "esta semana la Conselleria de Sanidad, que pertenece al Partido Popular, ha declarado en los hospitales de Dénia y Ontinyent como zonas de difícil cobertura. De esta forma amplían el decreto que elaboraron en el mes de febrero para incluir este dos hospitales".

El PSOE ha recordado que "esta medida favorece en incentivos laborales y económicos a los profesionales sanitarios para cubrir todas las plazas vacantes y también consolidar y atraer profesionales a zonas que están por debajo de la media hospitalaria en la Comunitat Valenciana". A esta ampliación se abrió a principios de mayo a estudiarla el conseller Marciano Gómez en un futuro para Alcoy.

Y ha lamentado que "aun así, estos dos hospitales muy próximos comparten con Alcoy problemáticas similares que muestran la arbitrariedad con la cual el conseller Marciano Gómez aplica las declaraciones de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana".

Así, ha recordado que "recientemente la regidora Amalia Payà (PP) afirmaba 'que se han definido las zonas de difícil cobertura con criterios técnicos y con la constitución de una comisión y que los criterios eran modificables y ampliables'", preguntándose el PSOE "dónde están estos criterios. Evidentemente, si existieran estos criterios el Hospital de Alcoy hubiera sido declarado junto al de Dénia y Ontinyent".

"Desde el Partido Socialista nos mostramos muy críticos con el Gobierno de Carlos Mazón por la adopción de estas medidas completamente arbitrarías, que como vemos no hacen más que demostrar su desprecio hacia la ciudad de Alcoy. Esta decisión representa una vez más las continúas recortadas que está sufriendo nuestra ciudad por parte de la administración de PP y Vox tanto en la Generalitat como la Diputación de Alicante".

Los socialistas "continuamos también criticando la pasividad que está teniendo el actual Gerente del Hospital, Alfredo Rizo, el cual ya asiste sin ningún tipo de pudor a actos de campaña del Partido Popular, pero no hace ninguna gestión para igualar el Hospital Virgen de los Lirios a los de Dénia u Ontinyent. Parece que aquellas reivindicaciones que encabezó qué decían que 'El hospital se muere', se han olvidado en el momento que el gobierno del PP lo nombró gerente".

Del mismo modo "recordamos también que estamos ya en pleno verano y en pocas semanas vayamos a ver como se cierran diferentes centros de salud de la comarca debido a la falta de profesionales sanitarios para cubrir estas plazas. Este fue un punto muy criticado en los últimos años por parte de los populares de Alcoy con el gobierno del Botànic, que actualmente a pesar de que gobiernan ellos, no han hecho nada para solucionar".

Recortes

La regidora y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Teresa Sanjuán, ha manifestado este martes que "al conocer que tanto el hospital de Dénia como el Hospital de Ontinyent acaban de ser declarados de difícil cobertura, no podemos más que pensar por de qué nos sirve tener un diputado autonómico (Fernando Pastor) y un diputado provincial (Carlos Pastor). En Alcoy nos han recortado más de 3,5 millones de euros, nos reducen las ayudas sociales de primera necesidad en cerca de 600.000 €, no aceptan ayudar a algunas entidades como la Asociación de San Jorge, entre otros. Como acaban de demostrar, en sanidad tampoco han estado trabajando estos dos diputados. ¿Qué hace por Alcoy Carlos Pastor? ¿De qué nos sirve que un alcoyano esté a la Diputación? Porque de positivo no nos aporta nada".