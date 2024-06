Alcoy duplica el coste de la reforma del IES Andreu Sempere hasta los 8,5 millones

Luz verde para llevar a cabo la tan ansiada reforma del IES Andreu Sempere. El Ayuntamiento de Alcoy lleva a pleno este jueves la aprobación de la actuación, cuyo coste se ha duplicado tras quedar desiertas las obras hace un año, al tener que actualizarse los precios y rehacerse el proyecto para ampliar las actuaciones previstas.

Esta medida va a hacer posible que en el mes de julio se pueda abrir la licitación de los trabajos, según ha anunciado este miércoles el equipo de gobierno formado por PSOE y Compromís.

El coste de esta actuación ha pasado de 4 a 8,5 millones de euros, aportados por la Generalitat al estar incluido dentro del Plan Edificant, siendo una obra reclamada desde hace años por la comunidad educativa. Hace 25 años que se vienen pidiendo.

Hay que recordar que en 2022 quedó desierta la licitación de las obras de reforma del IES Andreu Sempere. No se presentaron empresas al proceso debido a que el proyecto tenía los precios desfasados en muy poco tiempo, a causa del incremento del precio de los materiales y el transporte.

Desde el primer momento el Ayuntamiento se puso en contacto con la Consellería de Educación para aclarar cuáles eran los pasos a dar para poder continuar con el proyecto. Hay que resaltar que no solo había que adecuar los precios, también había que incluir más actuaciones que no se habían incorporado en el primer proyecto, redactado con todas las necesidades que desde el Instituto solicitaron en primera instancia.

Concentración en el patio del instituto Andreu Sempere para exigir la reforma, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

Los técnicos de la conselleria indicaron que había que renunciar a la actuación incluida en el Plan Edificant y hacer un nuevo proyecto, no solo con los precios actualizados, también con las nuevas actuaciones, atendiendo las demandas posteriores del centro a la redacción del primer proyecto. Si no se hubiera solicitado estos cambios, no hubiera hecho falta esta renuncia y se podría haber avanzado en la actuación, según han recordado desde el ejecutivo municipal.

Ampliación de la obra

Además de la reforma integral del centro que estaba en el primer proyecto, en el segundo también están las demandas posteriores del centro, como son el derribo del pabellón del gimnasio existente y la construcción de uno nuevo de cerca de 300 metros cuadrados con todo un frontal envidriado.

Así mismo, se han incluido actuaciones de urbanización, las cuales antes eran mejoras optativas a escoger por los licitadores, como por ejemplo la adecuación de la pista deportiva secundaria o la mejora del cierre de la parcela.

Proceso muy complicado

«Estamos ante una noticia muy esperada, el último paso del Ayuntamiento para poder volver a concursar de nuevo las obras de Andreu Sempere. Ha sido un proceso muy complicado, pero finalmente ve la luz. Se trata de un proyecto con el que se remodelará totalmente el instituto, una actuación muy necesaria y demandada. Quiero agradecer la comprensión de las familias, el alumnado y el profesorado, lamentamos el retraso que han sufrido las actuaciones. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder licitar las obras en el mes de julio y que el proceso avance lo más rápido posible», ha destacado el alcalde de Alcoy, Toni Francés.

La comunidad educativa del IES volvió a reclamar a finales del pasado año la máxima celeridad para desbloquear las obras. Y el Consistorio solicitó el pasado marzo a la conselleria una reprogramación de las anualidades mientras ultimaba la redacción del proyecto, con el objetivo de poder aprobarlo y licitar los trabajos a la máxima brevedad posible.