Alcoy crece como destino turístico y recibe más de 108.000 visitantes en un año

Alcoy se afianza como el principal destino turístico de interior de la provincia de Alicante, tras recibir a lo largo de todo el año pasado la nada despreciable cantidad de 108.489 visitantes. Es la cifra que arroja para el municipio el estudio que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través del posicionamiento de los teléfonos móviles de la población, el cual muestra claramente cómo Alcoy recibe, con muchísima diferencia, más turismo que otras localidades de su entorno o que serían equiparables en el interior. No hay comparación posible con la gran afluencia que reciben las zonas de costa, pero sí puede hablarse de Alcoy como referencia turística para estas comarcas.

La tendencia es claramente al alza: la cifra de visitantes de 2023 es un 3,62% superior a la del año anterior, cuando acudieron a Alcoy 104.700 personas. Y los datos que ya se conocen de este ejercicio van en la misma línea: entre enero y abril se han recibido 41.297 visitantes, un 7% más que en el mismo periodo de 2023. Pero además, se observa una estacionalidad muy clara: abril, mes de las Fiestas de Moros y Cristianos, es con diferencia el de mayor afluencia, con 13.358 turistas este año. Le sigue octubre, un periodo muy propicio para la visita a los parques naturales de la Font Roja y la Sierra de Mariola, y luego diciembre y enero, con el Nadal Alcoià. También sobresale, aunque algo menos, la Semana Santa.

Lorena Zamorano, concejal de Turismo de Alcoy. / Juani Ruz

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, explica que "vemos y notamos" el movimiento turístico de la ciudad, porque "vienen autobuses a diario" y "los guías y el sector de la restauración nos lo corroboran". No obstante, señala que "querríamos saber realmente qué tipo de turismo recibimos en Alcoy" y, entre otras cosas, separar lo que son turistas en toda regla, que pernoctan en la ciudad, de lo que puede considerarse simplemente como "visitantes", que acuden de excursión pero luego se marchan. El foco se centra más sobre el primer segmento, pero sin descuidar en absoluto el segundo.

Zamorano señala que ahora mismo se exploran fórmulas para "conocer mejor al turista que acude a Alcoy", a través de iniciativas como la de la Smart City, aunque todavía no se ha realizado ninguna acción en firme. La edil argumenta que un mejor conocimiento sobre el perfil de turista permite "ofrecer servicios más especializados y personalizados", al tiempo que "es fundamental para las políticas de promoción, que tienen siempre un presupuesto limitado". El objetivo es ir incidiendo cada vez más en ese aspecto, "prescindiendo poco a poco de la señalética tradicional", que requiere también de una mayor inversión en mantenimiento.

Recreación histórica en la pasada edición de la Semana Modernista, un evento que empieza a crecer como foco de atracción turística a Alcoy. / Juani Ruz

Asimismo, la responsable municipal apuesta por "ampliar la planta hotelera" de la ciudad, que ahora mismo es limitada y no permite alojar a grupos muy grandes. Todo ello, insiste, sin descuidar los visitantes que no llegan a pernoctar en Alcoy, porque "aunque pasen poco tiempo aquí, eso les permite conocer el destino y darlo a conocer, lo difunden". Por otro lado, en cuanto a la procedencia, la ciudad de València es el principal punto de origen, y también destaca Barcelona, gracias a los vínculos establecidos a través de la literatura y el modernismo. Precisamente, apunta Zamorano, la Semana Modernista empieza a contribuir a la desestacionalización del turismo, ofreciendo un nuevo aliciente al inicio del otoño.