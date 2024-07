Guanyar pide más actuaciones en Alcoy para combatir las altas temperaturas

Guanyar Alcoi ha pedido más actuaciones para combatir las altas temperaturas en la ciudad. La plataforma ciudadana considera imprescindible aumentar las zonas verdes de Alcoy, puesto que estas ayudan a bajar la temperatura de los entornos y así poder combatir el calor.

Entre sus demandas destaca la poda controlada, más arbolado dentro de la ciudad y la sustitución del césped artificial por plantas y hierbas aromáticas autóctonas así como la creación de micro jardines a los alcorques de los árboles, según ha explicado en un comunicado este martes.

En septiembre de 2023 Guanyar presentó al plenario una moción para elaborar un Plan Estratégico de Acción Municipal Contra las Altas Temperaturas ante el cada vez más evidente cambio climático y las consecuentes escasas precipitaciones. Esta moción pedía que este Plan Estratégico se aprobara antes del próximo periodo estival a fin de ponerlo en marcha antes de la llegada del verano para minimizar el impacto de las altas temperaturas y las olas de calor.

Desde la plataforma consideran que "si bien sí que se han planteado medidas para las olas de calor como el acceso libre a las piscinas municipales o el transporte gratuito, no son suficientes para tener una ciudad preparada y resiliente al cambio climático y en la subida de las temperaturas", ha señala su portavoz, Sergi Rodríguez.

Una de las necesidades más plausibles es la creación de más zonas de sombra y sin pavimentar, así como más arbolado y vegetación que ayude a bajar las temperaturas dentro de la ciudad.

Prioridad

Por este motivo desde Guanyar han asegurado que "la prioridad en la hora de plantar árboles no sea meramente ornamental sino la capacidad de estos de hacer sombra y adaptarse a las nuevas circunstancias climáticas. Además, en periodos de sequía la poda no tiene que ser tan agresiva, puesto que los árboles tardan más al recuperarse y cuando llega el verano nos encontramos que no producen la sombra que deberían, como ha pasado este año", ha manifestado Rodríguez.

Otras medidas que se pueden aplicar son "sustituir el césped artificial, que representa un foco de suciedad e irradiación de calor debido a los materiales con los cuales se fabrica, por zonas de tierra con plantas y hierbas aromáticas autóctonas que ya están adaptadas a nuestro clima y, por lo tanto, son fáciles de mantener", ha puntualizado Rodríguez.

Desde Guanyar Alcoy también ven necesario que se aumente el tamaño de los alcorques así como se retire el material artificial que tienen algunos para facilitar la correcta absorción del agua.

Alcorques

Rodríguez ha asegurado que "los alcorques, además, se pueden emplear para plantar plantas autóctonas y convertirlos en pequeños jardines. Los beneficios que esta acción comporta son numerosos: mayor permeabilidad del suelo urbano y aumento de la biodiversidad de especies autóctonas y silvestres en la ciudad además de uno el alto componente estético que sin duda ayuda a hacer que los entornos urbanos sean menos grises y más amables y armoniosos". Esta es una propuesta que ya se pidió en junio de 2022, han recordado.

"Es totalmente necesario que Alcoy sea una ciudad resiliente al cambio climático y a la constante subida de la temperatura. Planificar y prevenir para poder paliar sus efectos tiene que ser una prioridad que no puede esperar y esto pasa para renaturalizar las calles para que sean nuestro refugio", ha concluído Rodríguez.