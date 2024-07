Alejandro Montava, alcalde de Quatretondeta: "Ser alcalde supone devolver al pueblo todo lo que me ha dado"

¿Qué le llevó a encabezar con 22 años una lista electoral para aspirar a ser alcalde de Quatretondeta?

Un poco la curiosidad, mi forma de ser. Soy muy inquieto, pero servidor. Me gusta ayudar a la gente, hacer que tenga una vida mejor en lo que pueda. Y reconozco que soy un poco ambicioso también [ríe]. Pensé que podía contribuir a mejorar un poco este Ayuntamiento, darle algo de frescura. Y también era de alguna forma hacer un relevo generacional; en el partido me dieron esa oportunidad y me lo creí, así que me puse a trabajar. Y acabé siendo el alcalde al final.

Ha mencionado a su partido, el PSPV. ¿Militaba ya antes de ser candidato a la alcaldía?

No, pero sí seguía la política. Pienso que en ella se deciden muchas cosas de nuestro futuro. Me gustaba seguir lo que se hacía, qué tipo de política se estaba haciendo. El PSPV era el partido con que más afinidad tenía, y una vez empecé a conocer a sus militantes en la comarca vi que me sentía muy identificado con lo que representaban.

En los pueblos pequeños, la relación del cargo político con la localidad suele importar mucho. ¿Cuál es su vínculo con Quatretondeta?¿Ha vivido siempre aquí?

Yo soy de Alcoy, pero cuando tenía 3 años mis padres compraron una casa en Quatretondeta y empezamos a venir. Veníamos sobre todo porque aquí estábamos a gusto, y porque a mí me gustaba. Recuerdo estar con siete u ocho años todo el día en la calle, para arriba, para abajo, con los amigos que enseguida hice aquí. Y cada vez veníamos más a menudo, hasta llegar a estar más aquí que en Alcoy.

Así que ha ido haciendo suyo el pueblo poco a poco...

No, yo no he hecho mío el pueblo, sino que el pueblo me ha hecho suyo, como uno más. Gran parte de los valores que tengo son gracias a Quatretondeta y a sus vecinos y sus vivencias. El hecho de ser alcalde es la forma que tengo de devolver al pueblo todo lo que él me ha dado.

¿Qué implica para usted ser el alcalde de Quatretondeta?

Es un reto. Hay que estar las 24 horas, los 365 días del año, pero yo siempre estoy disponible, en la medida en que puedo. A veces cuesta, porque tengo 23 años y me gusta hacer las cosas de cualquier joven de mi edad, y mis amigos en ocasiones no lo entienden. Pero yo me siento responsable de todo lo que ocurre en el pueblo, y eso a pesar de que en el equipo hay unos concejales magníficos; yo lo encabezo, pero no estoy solo.

Usted, como la mayoría de los alcaldes de pueblos muy pequeños, no cobra nada por su labor como cargo público, por lo que deberá compaginarla con un trabajo. ¿Cree que le costará hacerlo?

No, porque de hecho es algo que ya estoy haciendo ahora mismo. Empecé a trabajar con 16 años, y en los últimos años lo he compaginado sin problema con los estudios [acaba de terminar la carrera de Fisioterapia]. Ahora mismo trabajo como socorrista, y creo que podré desarrollarme profesionalmente como fisioterapeuta al mismo tiempo que ser alcalde. Es cierto que conlleva mucha carga física y psicológica, pero trato de gestionarlo de la mejor manera posible.

El regidor en el balcón del Ayuntamiento. / Antonio Teruel

Es usted muy joven, y entiendo que gran parte de su inquietud como alcalde es mejorar la vida de los jóvenes de Quatretondeta, pero gran parte de los habitantes superan los 65 años [56 de 136, según el INE]. ¿Cómo afronta el envejecimiento de su pueblo, una problemática común a todo el entorno?

Creo que eso hay que afrontarlo mirando mucho a donde estás. Yo trato de trabajar mucho para la gente joven, pero también para las personas mayores. Debemos tener un pueblo accesible, adaptado a las limitaciones de movilidad que se suelen tener a partir de una determinada edad, y tener una serie de servicios, no perder lo poco que tenemos, sino al contrario, intentar conseguir más. Hace poco hemos acondicionado el consultorio médico, y también hemos implantado algo tan aparentemente simple como recoger la basura puerta a puerta tres días a la semana. Aparte de las gestiones que hemos hecho para intentar que reabra la farmacia.

El mismo día en que hacemos esta entrevista se ha celebrado en Quatretondeta una jornada con políticos jóvenes, en la que cargos electos de los principales partidos han coincidido en lamentar que alguna vez no los han tomado en serio por su edad. ¿Le ha pasado esto a usted hasta la fecha?

La verdad es que no, afortunadamente. Sí me he encontrado gente que se sorprende de que sea alcalde tan joven. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dijo al conocerme que «me tendrían que hacer un monumento» [ríe], por haberme lanzado a esta aventura a mi edad.

Telegráficamente, ¿podría señalar lo más gratificante y lo más complicado que ha vivido como alcalde hasta ahora?

Lo mejor de todo ha sido escuchar a la gente mayor agradeciendo gestiones que he llevado a cabo para mejorar algún servicio. Y lo más complicado, intentar llegar a todo con los pocos recursos económicos y humanos con que contamos.

Una de las sesiones de la jornada sobre jóvenes y política celebrada este viernes en Quatretondeta. / Antonio Teruel

Intercambio de experiencias sobre la participación de los jóvenes en la política

Este viernes se desarrolló en Quatretondeta una jornada sobre la implicación de los jóvenes en la política, organizada por el Ayuntamiento, la consultora Crea360 y la Asociación para el Empleo, la Inclusión y el Desarrollo (Aseid), entidad alicantina dedicada a promover la participación de los jóvenes en todos los ámbitos la vida pública. En la cita, cargos electos menores de 40 años de distintos partidos expusieron, de manera muy distendida, su experiencia y algunas claves a su juicio decisivas para que los jóvenes participen más en política y se los tenga más en cuenta. Entre los participantes destacaron los diputados autonómicos Lucía Peral (PP), Benjamín Mompó (PSPV) y María José Calabuig (Compromis).