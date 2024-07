Alcoy abraza a los universitarios latinos

Dejar tu país, tu hogar y tus vínculos más cercanos es un paso significativo, uno que puede abrir las puertas a una de las experiencias más enriquecedoras de la vida. Así lo han hecho cuatro estudiantes latinos, quienes han elegido el Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) para cursar sus estudios profesionales.

Cada año, aumenta el número de estudiantes de Sudamérica y Centroamérica que eligen esta universidad para cursar sus estudios. Las cifras proporcionadas por el Campus de Alcoy de la UPV avalan este hecho, mostrando que el número de universitarios hispanos ha aumentado a 95 en el presente curso, un 30% más que el año anterior, que fueron 73.

Estos estudiantes provienen principalmente, según los datos facilitados por la UPV, de países como Colombia (34), Perú (17), Ecuador (10), Venezuela (9), México (6), Costa Rica (3), Argentina (3), Panamá (3), Bolivia (2), Chile (2), Guatemala (2), Puerto Rico (1), Brasil (1), El Salvador (1) y República Dominicana (1). Respecto al curso anterior, la presencia de alumnos de Honduras ha desaparecido. Sin embargo, se ha ganado representación de países como Brasil, Guatemala y Puerto Rico, que no tenían representación en el curso 2022/23.

Un ejemplo de estos estudiantes es Star Cardona, un colombiano de 22 años que cursa el Máster en Neuromarketing Aplicado: «Llegué hace dos años y es una oportunidad increíble. Si tienes la posibilidad de venir, desaprovecharla sería muy arriesgado porque te da la oportunidad de conocer una nueva cultura, personas, hacer contactos y adquirir conocimientos que no tenías. Realmente, la experiencia y el tiempo que pasas aquí aprendiendo son muy enriquecedores».

Uno de los factores que llevó a Cardona a elegir la UPV fue el idioma y la cultura, ya que asegura que «es similar en muchos aspectos». El colombiano señala que «Alcoy es una ciudad pequeña, pero encantadora, y la gente es igualmente amable. Además, está muy bien comunicada. Las instalaciones también son excelentes» y añade que, por el momento en sus pensamientos está quedarse en España «representa una oportunidad de crecimiento».

El caso de Leire Cadena es distinto. Su familia llegó a Alcoy en los 2000 desde Ecuador. La joven de 23 años, que estudia Administración y Dirección de Empresas (ADE), ha hecho su vida en la ciudad de los puentes: «La gente es muy amable. Me quiero quedar aquí y en un futuro ya veré que hago», confiesa.

Por su parte, Stephanie Ponce, también procedente de Ecuador, se aventuró a venir sola a Alcoy para estudiar Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto: «Estuve buscando varias universidades y una de las que más me llamó la atención fue la UPV. Vine sin saber nada de Alcoy, y la primera vez que llegué me sorprendió bastante. Es cierto que la ciudad es pequeña, pero a medida que he ido estudiando aquí, he encontrado un ambiente muy acogedor y familiar, a diferencia de lo que pueden ofrecer otros campus más grandes». Para la joven de Ecuador, este hecho supone una ventaja, ya que explica: «Llegas a conectar con personas de otras carreras y los profesores te conocen individualmente, no eres solo un número. Aquí me siento como en familia».

Ponce confiesa que «tomar la decisión de dejar tu país no es algo que todos puedan hacer, se requiere mucha fortaleza. Siempre dejarás algo atrás», por lo que avanza que «es crucial sopesar las opciones y decidir qué será mejor para tu futuro».

Para Juan Andrés Leuro, de 22 años, dejar su Colombia natal para venir a estudiar a otro país fue «un cambio de 180 grados». El latino ha completado el Máster en Neuromarketing Aplicado y asegura que siempre quiso vivir esta experiencia: «Consideré Madrid y EE.UU., pero al final me decidí por la UPV porque su estructura es genial, parece que entras y estás en una película americana. La UPV me atrapó y este país también, aunque me voy de vuelta a Colombia en pocos días, no descarto regresar pronto», concluye Leuro.

Suscríbete para seguir leyendo