La demanda de matrícula en el campus de la UPV de Alcoy duplica a la oferta de plazas

La demanda de matrícula para el próximo curso en el campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha duplicado a la oferta de plazas disponibles, según han informado esta semana fuentes del centro académico. En total se han recibido 1.526 peticiones de nuevo ingreso, pero de todas estas personas solo 737 podrán inscribirse en alguno de los siete grados y dos dobles grados que se imparten en las instalaciones universitarias de Alcoy y que han mostrado interés en cursar. Las 789 restantes, por lo tanto, se quedarán en lista de espera.

Fuentes académicas señalan que esto no cierra la puerta a que esos casi 800 aspirantes puedan estudiar en el campus de Alcoy de la UPV, aunque sí tendrán que esperar a que se activen plazas en las titulaciones que han pedido cursar. Esto ocurrirá si personas a las que se les ha preasignado un puesto no formalizan finalmente la matrícula. Por otro lado, desde el campus destacan que las notas de corte han subido sustancialmente en todas las titulaciones, lo que, aseguran, "confirma que la calidad de la enseñanza en la mejor Politécnica de España aumenta progresivamente".

Las nueve titulaciones que se imparten en Alcoy tienen lista de espera. De hecho, reiteran las mismas fuentes, en todas ellas la demanda dobla o incluso triplica la oferta lanzada. Especialmente solicitado ha sido el grado en Ingeniería Mecánica, donde 221 personas se han quedado fuera, y también hay que citar en este sentido los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, con 179 y 119 aspirantes en lista de espera, respectivamente.

El director del campus de Alcoy, Pau Bernabeu, ha mostrado su satisfacción por estas cifras y ha agradecido a la UPV, y en especial al profesorado y personal administrativo de las instalaciones locales, su "gran dedicación y esfuerzo, que tiene como fruto este interés por parte de los jóvenes, que claramente apuestan por nuestra universidad". A juicio del responsable, el incremento de las notas de corte "viene a confirmar, evidentemente, que estamos en la mejor Politécnica de España". Asimismo, ha recomendado a los preinscritos que ahora se han quedado fuera que en los próximos días estén pendientes de las listas de espera, porque "habrá movimiento" de plazas.

La carrera con más plazas de nuevo ingreso es Ingeniería Mecánica, con 135, seguida de Administración y Dirección de Empresas, con 120. Por su parte, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos e Ingeniería Informática cuentan con 100 cada una. Asimimo, Ingeniería Eléctrica tiene 90, mientras que Informática Industrial y Robótica dispone de 85 puestos e ingeniería Química 70. Finalmente, los dobles grados de Administración y Dirección de Empresas más Informática y Turismo cuentan cada uno con capacidad para 37 nuevos alumnos.

Este lunes 15 de julio comienza el plazo de reclamación a los resultados de la preinscripción, y termina el miércoles 17 de julio a las 14.00 horas. La resolución de las reclamaciones se publicará el viernes 19 de julio. Asimismo, el plazo ordinario de matrícula para estudiantes de grado y doble grado de nuevo ingreso abarcará los días 16 y 17, martes y miércoles. Los que no han sido admitidos en la titulación deseada figurarán por defecto en lista de espera. Si quieren optar a matricularse, es imprescindible que se activen en la lista de espera de cada grado o doble grado que deseen; pueden hacerlo hasta las 23.59 horas del jueves 18 de julio. Si no lo hacen, no participarán en la adjudicación de las vacantes.