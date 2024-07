Cae parte de la medianera de un edificio que tenía 5 multas por no pasar la revisión obligatoria en Alcoy

Cae de madrugada parte de la pared medianera de un edificio que había sido multado hasta en cinco ocasiones por no pasar la "ITV" obligatoria para los edificios de más de 50 años. El siniestro se ha registrado de madrugada en Alcoy, sin que se hayan producido heridos, ofreciendo el Ayuntamiento realojo a la familia afectada, que no puede volver a la vivienda en las actuales condiciones.

Además, este suceso ha provocado un rifirrafe entre el ejecutivo municipal y el PP, ya que los populares han denunciado el abandono del centro y que el Ayuntamiento se había desatendido a los afectados, algo que ha negado de plano el gobierno local.

El derrumbe ha ocurrido sobre las 3 de la madrugada en el número 50 de calle Sant Francesc. Según ha informado el Ayuntamiento, se trata de uno de los pocos que queda por rehabilitar en esta calle. Este edificio fue construido en el año 1940 y los propietarios habían recibido ya un total de 5 multas coercitivas por no pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE), la también conocida como "ITV" de los edificios. Recientemente ha cambiado de propiedad, a la que el Ayuntamiento ha abierto expediente nuevo por estos incumplimientos.

En la vivienda vivía una familia (antiguos propietarios) y no han sufrido daño alguno. Y por la mañana, acompañados por los bomberos, han acudido a recoger sus pertenencias y desde el Ayuntamiento se les ha ofrecido toda la ayuda que necesiten, según ha explicado el Consistorio.

El Departamento de Arquitectura del Ayuntamiento está llevando a cabo el informe que determinará el estado del edificio, aunque ya ha avanzado que no se podrá volver a vivir en él en estas condiciones. Este informe establecerá si el inmueble está en ruinas, lo que obligaría a su derribo, o bien puede ser rehabilitado por los propietarios, por lo que cuando se disponga del mismo se le realizará el pertinente requerimiento a los propietarios.

La calle cortada tras registrarse el suceso / INFORMACIÓN

“Ante este hecho nos hemos puesto a disposición de la familia para ayudarles en todo allá que podamos. Es importante destacar que desde la concejalía de Urbanismo trabajamos para revisar los edificios y requerir a los propietarios que estén en condiciones. En este sentido aprobamos una serie de ayudas para poder llevar a cabo la rehabilitación de las fachadas o elementos estructurales. Más de 50 edificios del centro se han acogido a estas convocatorias para mantener la calidad edificatoria en nuestra ciudad en los últimos años”, ha destacado la edil de Urbanismo, Vanessa Moltó.

Críticas del PP

Por su parte el PP ha cargado contra el ejecutivo por este suceso. En otro comunicado el concejal popular Santi Carbonell ha apuntado que “está claro que a este gobierno del pacto del Parterre le importa poco o nada el centro de Alcoy, le importa todavía menos tener esta zona abandonada. Nos preocupa la situación de este y de muchos edificios del centro que están en mal estado. Además pedimos que se acordone la zona adecuadamente por seguridad para los viandantes de la calle Sant Francesc, ya que el estado en el que se ha quedado el edificio es muy lamentable y en cualquier momento puede colapsar”.

Los populares han informado a mediodía, en un comunicado remitido seis minutos antes que el del ejecutivo municipal, que "sabemos que los vecinos llevan en la calle desde las 3 de la madrugada y a estas horas no nos consta que nadie del gobierno haya acudido a interesarse por la situación de los afectados por este derrumbe", a lo que el ejecutivo ha contestado que "el alcalde Toni Francés ha visitado el edificio afectado a las 8.30 de la mañana, acompañado por los técnicos del Ayuntamiento. Ha ofrecido a la familia toda la ayuda posible a través de los departamentos de Vivienda y Políticas Inclusivas y alojamiento por esta noche a través de Cruz Roja, mientras se resuelve la situación real en la cual se encuentran para poder encontrar el recurso adecuado en esta familia".

La pared poco después del derrumbe / INFORMACIÓN

Desde el PP se preguntaban "si este edificio ha pasado correctamente la inspección técnica de edificios y si en el caso de no haberla pasado satisfactoriamente ¿por qué no se ha tomado alguna medida para evitar este derrumbe? Un derrumbe que afortunadamente no se ha cobrado ninguna víctima", aclarando casi al mismo tiempo el Ayuntamiento que había cinco multas por no pasar la revisión.

Los populares han recordado "no es la primera vez que el centro de Alcoy sufre derrumbes en edificios y no solo por temporales de fuertes lluvias. Incluso en uno de esos derrumbes tuvimos que lamentar una víctima mortal. Por desgracia Alcoy es un ejemplo del abandono del los cascos históricos en las ciudades. Pedimos a este gobierno que de una vez por todas ponga voluntad para poder tener un centro histórico digno sin calles cortadas por edificios caídos donde los vecinos ya alcoyanos podamos disfrutar de sus calles.

Rehabilitaciones

El equipo de gobierno municipal ha destacado que "es importante recordar que el Ayuntamiento de Alcoy está llevando a cabo en los últimos años una línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la rehabilitación y adecuación integral de fachadas catalogadas de todo el término municipal, para las situadas en el barrio de Batoi y en la calle Na Saurina d’Entença, y para el tratamiento integral de fachadas y medianeras visibles desde la vía pública situadas en el conjunto histórico artístico declarado, es decir, el centro de Alcoy".

En concreto en 2024 la dotación presupuestaria destinada a esta línea de subvenciones ha sido de 69.944,56 euros los cuales se han concedido en su totalidad para 15 edificios diferentes, un total de 17 ayudas, ubicados todos en el Centro y la Zona Alta. La mayor parte de las ayudas han sido para fachadas principales, siendo solo una para la lateral y una para la posterior, además hay tres para medianeras.

En la convocatoria del pasado año se acogieron 8 edificios del centro y en la del año anterior un total de 13. De 2017 a 2019 se concedieron 4 ayudas para rehabilitar fachadas en edificios del centro.

Por lo que respecta los elementos estructurales se han acogido un total de 12 edificios en los últimos 3 años.

Aumento de licencias

Igualmente el ejecutivo ha resaltado el aumento de las licencias de obra concedidas para actuaciones en el centro de la ciudad, ya que se ha pasado de 24 en 2022 a 49 en 2023, más del doble.

La mayor parte de estas licencias son para la rehabilitación de fachadas y de edificios de viviendas en su conjunto, ya que para reformas interiores el proceso a llevar a cabo es una declaración responsable.

Más de 100 viviendas rehabilitadas

Alcoy ha finalizado el Plan ARRU (Áreas de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas) con una ejecución del 93% de las ayudas, 388 viviendas rehabilitadas y 13 reurbanizaciones. Este programa ha sido subvencionado por la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento con dos millones de euros del total de 5,4 millones invertidos. El Ayuntamiento ha sufragado 1,5 millones de euros y la suma total de lo aportado por los particulares (que han podido rehabilitar sus viviendas con ayudas que, en algunos casos han llegado al 55% del coste total) ha sido de 1,9 millones de euros.

Así, se han rehabilitado 388 viviendas en 44 edificios de distintos barrios. En concreto, en el Centro han sido 104 viviendas en 21 inmuebles, siendo la última de ellas la rehabilitación integral de un edificio en la calle Sant Maure, 13 con cuatro viviendas que se destinarán a alquiler social.

Suscríbete para seguir leyendo