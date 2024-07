Alcoy exige al propietario del inmueble derrumbado que lo arregle cuanto antes

El Ayuntamiento de Alcoy ha exigido a la propiedad del inmueble del centro histórico que sufrió un derrumbe en la madrugada del miércoles que arregle los desperfectos cuanto antes, para consolidar su estructura y evitar males mayores. Así lo ha anunciado este jueves el alcalde, Toni Francés, quien también ha señalado que por ahora se descarta proceder a la demolición total del edificio, aunque insistiendo al mismo tiempo en la necesidad de que los daños ocasionados por este suceso se reparen a la mayor brevedad.

Según Francés, técnicos municipales han visitado el inmueble afectado, el número 50 de la calle Sant Francesc, ya cerca de la Placeta de Ramón y Cajal, y han determinado que no presenta daños estructurales ni riesgo de venirse abajo por completo. No obstante, se ha reafirmado en instar al dueño a que "de manera inmediata y urgente lo acondicione". El edificio es propiedad de un fondo de inversión, que adquirió hace un año la vivienda siniestrada a la familia que, a pesar de esta transacción, seguía viviendo en uno de los pisos y cuyos enseres y objetos personales han quedado a la vista tras el suceso.

El regidor también ha afeado a la propiedad que en el año que lleva ya como titular de la finca no haya llevado a cabo las reparaciones requeridas, ni tampoco haya hecho caso de los apercibimientos realizados por el Ayuntamiento en forma sanciones. No obstante, eso no le ha impedido llevarse las críticas del grueso de la oposición municipal por estos hechos, que han puesto de manifiesto otra vez el grado de deterioro que presenta el casco histórico de Alcoy, y muy especialmente algunas calles. El portavoz del PP en el Consistorio, Carlos Pastor, ha insistido en la "desidia" y el "menfotismo" (sic) con que ha actuado el equipo de gobierno en este asunto.

Pastor se ha justificado en que "si el edificio en un momento no pasó la Inspección Técnica y se le han llegado a poner cinco multas, el Ayuntamiento debería haber hecho un seguimiento especial" a este caso, hasta verificar que las deficiencias se reparaban y el inmueble pasaba una revisión satisfactoria. Sin embargo, el portavoz considera que a la vista ha quedado que dictar sanciones sin comprobar siquiera que se abona su importe o que se arreglan los desperfectos encontrados supone una clara dejadez.

También Guanyar Alcoi ha pedido este jueves "medidas urgentes para evitar nuevos hundimientos de edificios en el centro" de la ciudad, así como que "se ayude a las familias más desfavorecidas que no pueden hacerse cargo de la rehabilitación de sus viviendas". El portavoz de la formación de izquierdas, Sergi Rodríguez, también ha defendido que "la rehabilitación del centro histórico no puede convertirse en una excusa para una subida descontrolada de los alquileres", por lo que ha pedido "una regularización" de este asunto y, con ello, "evitar la expulsión del vecindario".

Guanyar apela a que se pongan en práctica las medidas impulsadas por la formación para evitar la degradación urbanística del casco histórico y aprobadas por una gran mayoría de la corporación en agosto de 2020. Entre otras, la implementación de ayudas a los propietarios para consolidar los edificios que presenten problemas, la posibilidad de reutilizar inmuebles, "especialmente aquellos con interés patrimonial", e incrementar la vigilancia de fincas deshabitadas y solares, "para evitar problemas futuros" que "hagan todavía más complicada la regeneración de nuestro casco histórico".