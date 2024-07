Alcoy vuelve a prorrogar las contratas del agua y el autobús

El pleno del Ayuntamiento de Alcoy aprobó este viernes una nueva prórroga de un año de las contratas municipales de abastecimiento urbano de agua y transporte público, la quinta en ambos casos. La medida ha sido sometida al visto bueno de la corporación municipal al no estar todavía listos los nuevos pliegos de condiciones para ambos servicios, que llegado el momento tendrán que volver a sacarse a licitación. Esta es ya la última prórroga posible en el caso del suministro hídrico, pero no para los autobuses urbanos, que podrían irse renovando cada año sin que ello supusiera ningún problema.

No obstante, cabe esperar que también para el transporte público urbano esta sea ya la última prórroga antes de licitarse el nuevo contrato, dado que este es un tema que colea ya desde hace tres años. Aunque más acuciante es todavía la situación de la contrata del agua, al no poderse renovar ya ninguna vez más. De hecho, así se lo hicieron saber al equipo de gobierno todos los grupos de la oposición, alguno de los cuales llegó a calificar la sesión plenaria extraordinaria celebrada este viernes como "día de la marmota", al haberse llevado a cabo otra con los mismos puntos hace justo ahora un año, el 19 de julio de 2023.

Hay que decir que las dos prórrogas salieron adelante con una mayoría muy holgada, puesto que el bipartito PSOE-Compromís contó con el respaldo del PP y Vox, aunque los portavoces de ambos grupos no escatimaron en críticas al gobierno local por tener que llevar a cabo este trámite. Los únicos dos votos en contra fueron los de los ediles de Guanyar Alcoi, que exigieron una gestión directa de estos servicios, al tiempo que coincidían en las críticas por la falta de avances en el último año.

El portavoz de esta formación, Sergi Rodríguez, afirmó que con estas nuevas prórrogas "alargamos un año más las deficiencias" en ambos servicios municipales, y afeó al resto de grupos de la oposición que hace un año dijeran que no apoyarían ya más ampliaciones extra de las contratas. Pero más dura aún fue la crítica a Compromís, que ahora forma parte del gobierno y que en 2023, recordó Rodríguez, "dijeron que apostaban por un servicio público de agua y de autobús, y ahora eso ha quedado en agua de borrajas".

Mientras tanto, el portavoz de Vox, David Abad, admitió que "mantener un contrato a base de prórrogas solo crea más problemas a largo plazo", pero echó en cara a Guanyar que "quiere dejar sin servicio a la ciudadanía" al rechazar esta medida. Abad defendió que "hemos intentado ser lo más coherentes posible" y, por ello, si bien lamentó que "no se ha progresado y seguimos igual" que hace un año, "no podemos permitir que la ciudad se quede sin servicio", motivo por el cual votarían a favor de aprobar las prórrogas. Con todo, aprovechó para hacer un símil futbolístico al desear que "no lleguemos a los penaltis".

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Pastor, afirmó que "el equipo de gobierno se merece el voto en contra, pero los ciudadanos no merecen pagar la incompetencia y la desidia" del PSOE y Compromís. Aun así, se mostró muy escéptico y vaticinó que "el año que viene volveremos aquí", a aprobar una nueva prórroga para el autobús urbano, pero confiando al mismo tiempo en que no sea así para el suministro hídrico, porque entonces "nos veríamos en un problema muy serio", al ser esta ampliación ya la última que se permite.

Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Servicios Públicos, Jordi Martínez, aludió a la "dificultad" para llevar a cabo los nuevos pliegos estando en minoría, dada la necesidad de "confluir" con las demás fuerzas políticas para consensuar un texto. Además, en el caso del agua y el transporte público, argumentó que ha habido que actualizar los estudios de costes, "y en el caso del autobús tal vez lo tengamos que volver a hacer". En este sentido, señaló que medidas que se han llevado a cabo este año como la gratuidad del servicio para los jóvenes o la puesta en marcha de la línea al polideportivo han obligado a realizar un desembolso, "aunque creo que son buenas decisiones".

Martínez agradeció al PP y Vox que votaran a favor, porque "administrativamente es lo que hay que hacer", reiterando en que "gestionar estos contratos en minoría cuesta mucho". En el segundo turno de palabra, todos se reafirmaron en sus argumentos, y finalmente las prórrogas salieron adelante con 23 votos a favor y los dos de Guanyar en contra.