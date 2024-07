Cocentaina posa en marxa un Premi de Narrativa juvenil en valencià en el marc de la Fira de Tots Sants

L’Ajuntament de Cocentaina ha creat un Premi de Narrativa juvenil en valencià en el marc de la Fira de Tots Sants, que es convocarà ja enguany, segons han informat fonts municipals aquest divendres. El premi, que formarà part de les activitats culturals paral·leles al certamen comercial, té com a objectiu fomentar la producció literària en valencià, i alhora promoure la llengua autòctona, i està adreçat a qualsevol autor o autora de narrativa destinada al públic juvenil. A més, tot i que la convocatòria forma part del programa de la Fira, la temàtica de les obres serà lliure. Ara bé, òbviament hauran de ser textos originals i inèdits, recalquen les mateixes fonts.

Les obres presentades hauran de complir amb uns requisits específics de format i extensió que s'anunciaran d'ací a poc temps, i s’hauran de presentar exclusivament en format digital pdf a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cocentaina. El termini de presentació s’obrirà el 15 d’agost i finalitzarà el dia 8 de setembre de 2024 a les 23.59 hores. El premi té una dotació econòmica de 6.000 euros i l’obra guanyadora serà publicada per l’editorial Andana.

Tant la regidora de Fira Marcela Richart, com la de Cultura i Promoció Lingüística, Berta Iñíguez, han expressat la seua satisfacció i la del conjunt de l'equip de govern amb aquesta nova iniciativa. Recorden que amb el Premi de Narrativa Fira de Tots Sants es pretén donar suport a la creació literària en valencià, i també fomentar l'escriptura d'obres dirigides al públic juvenil. Destaquen, així mateix, que aquest guardó "és una oportunitat per a escriptors i escriptores de contribuir a fer més gran el nostre patrimoni cultural, entre el qual destaquen la riquesa de la nostra llengua i la nostra història". Al seu parer, a més, "la Fira de Tots Sants, amb la seua llarga tradició, és el marc ideal per a aquesta nova aposta cultural".

Aquest guardó pretén incentivar la producció literària i donar visibilitat als nous talents en el camp de la narrativa juvenil, i contribuir així a l’enriquiment cultural de la nostra societat. La Regidoria de Fira de Tots Sants, juntament amb la Regidoria de Cultura i Promoció Lingüística, promou aquesta iniciativa com una manera de celebrar i potenciar la literatura en valencià, afegint un nou atractiu a la ja reconeguda Fira de Tots Sants, que des de 1346 és un esdeveniment de referència, declarat Festa d’Interés Turístic Internacional i Bé d’Interés Cultural (BIC). Les bases completes del concurs es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Cocentaina.