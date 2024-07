Benimarfull busca nueva ubicación al centro de día para dependientes

El Ayuntamiento de Benimarfull busca una nueva ubicación para el proyectado centro de día comarcal para personas en situación de gran dependencia, cuyo emplazamiento en el inmueble que se planteó en un principio ha quedado finalmente descartado. El pasado miércoles, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba el acuerdo del pleno municipal por el cual se deja sin efecto la cesión de ese edificio a la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat para construir allí el citado centro. Pero esta no ha sido una actuación unilateral: en mayo, la Mancomunitat renunció a la delegación de competencias que la Generalitat le había hecho para acometer este proyecto.

El edificio propuesto se terminó en 2011 y se había planteado como un centro de mayores, pero no llegó a estrenarse. Ante esta circunstancia, la asociación Projecte Somriures, impulsora del proyecto, acordó con la anterior corporación municipal ubicar el centro en este inmueble, y a su vez la Mancomunitat se comprometió a asumir la obra ante la imposibilidad de hacerlo el Ayuntamiento por sí mismo. Llegaron a darse los primeros pasos administrativos necesarios, pero la iniciativa no tuvo más desarrollo. Ahora, después de tres años, se desestima la idea al no reunir el edificio las condiciones adecuadas de accesibilidad y ser demasiado cara su adaptación.

Así, la anulación de la cesión del inmueble a la Mancomunitat por parte del Ayuntamiento es una consecuencia lógica, que permite al Consistorio volver a disponer del edificio para lo que estime oportuno. En cualquier caso, esto no implica que Benimarfull renuncie a albergar el centro comarcal para dependientes. Al contrario, el alcalde, Manuel Belda, explica a este periódico que la intención es que la instalación se construya en la localidad, dado que "es un proyecto muy bonito y muy útil, que será para toda la comarca" y que además generará puestos de trabajo cualificados. Y se baraja ya una ubicación alternativa: una parcela situada junto al polideportivo.

Belda señala que la idea que se contempla es hacer un inmueble de nueva planta, que responda a las necesidades de accesibilidad que requieren las personas con movilidad reducida, a través de las ayudas del Plan Planifica de la Diputación. El alcalde estima que esta fórmula resultaría mucho más rápida que a través de los cauces de la Generalitat, y que quizá en un par de años se podría contar ya con las instalaciones. Además, incide en que la actual directiva de Projecte Somriures, que tomó posesión hace pocos meses, está de acuerdo con este planteamiento. "Estamos trabajando con ellos y con los técnicos", comenta Belda.

La construcción de este centro de día pretende ofrecer a las familias con grandes dependientes una alternativa para estas personas a partir de los 21 años, cuando dejan de acudir a alguno de los dos centros de Educación Especial existentes en la zona, el Tomàs Llàcer de Alcoy y el Sanchis Banús de Ibi. La idea es que dé cobertura a todo el ámbito de l’Alcoià-Foia de Castalla y El Comtat, y su posible ubicación en Benimarfull cuenta con puntos a favor como la ubicación de la localidad, con un acceso directo desde la autovía A-7, y su pequeño tamaño, en un entorno tranquilo y sin aglomeraciones.

Mientras tanto, el Ayuntamiento plantea también otros posibles usos para el edificio descartado para el centro de día, que no requieran de una adecuación tan costosa para mejorar su accesibilidad. Todavía no hay nada en firme, pero entre las ideas sugeridas hasta la fecha está la de trasladar allí el colegio, que ahora se ubica en un inmueble histórico junto a la carretera.