El ministerio cederá a Alcoleja la antigua base militar de Aitana para uso medioambiental

La antigua base militar de Aitana se transformará para darle un uso medioambiental. El Ministerio de Migraciones ha comunicado al Ayuntamiento de Alcoleja su intención de ceder la propiedad al Consistorio, para lo que la Corporación municipal va a presentar de forma formal la solicitud al Gobierno central en los próximos días. Así, se entierra la propuesta que se tramitaba desde el pasado año para convertir las instalaciones en un centro de acogida de refugiados.

La alcaldesa Gema Baldó y su concejal y exprimer edil Quico Fenollar se han reunido este martes con el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, con el que contactaron el lunes tras conocer la resolución por la que se declina formalizar el contrato para la redacción del proyecto.

El principal motivo de la decisión es que el estado ruinoso de la base hacía que se disparara un 40% el coste de la obra, que ya estaba estimado en 25 millones y pasaba hasta los 35 millones de euros, lo que hacía inviable la actuación, por lo que se va a buscar otro emplazamiento donde el presupuesto no sea tan elevado, sin concretar en qué municipio podría ser, si sería en la provincia de Alicante o fuera.

Fondos europeos

Así, Baldó y Fenollar han explicado que "el Ministerio de Migraciones no ha propuesto la cesión al Ayuntamiento de la base para llevar a cabo allí una actuación que no sea de tanta envergadura, a través de Fondos Next Generation, para un uso más medioambiental". Para la realización del proyecto inicial del centro de refugiados, la propiedad había pasado de Defensa a Migraciones, y ahora la petición de cesión se va a formalizar ante el Ministerio para la Transición Ecológica.

La cesión que va a solicitar el Ayuntamiento va a incluir una propuesta para su uso medioambiental que se debe de concretar en breve, en base a diferentes proyectos que ha estudiado el Consistorio en los últimos años par a la adecuación medioambiental de las instalaciones. Y para ello se buscará que se financie mediante fondos europeos.

Proyecto incómodo

La primera edil y su teniente de alcalde han destacado la rapidez con la que se han podido reunir con el subdelegado tras conocer el lunes la renuncia al proyecto. Y respecto a la movilización ciudadana en contra del centro de refugiados, por la que se constituyo la plataforma "Salvem Aitana", han recordado que "no era un proyecto cómodo pero lo apoyamos", pidiendo una serie de medidas complementarias como más seguridad, o tener en cuenta los suministros de agua y electricidad, su posible impacto ambiental, la prioridad en los puestos de trabajo para los vecinos de la zona o las comunicaciones.

De esta forma, finalmente la antigua base de la cima de Aitana tendrá un uso medioambiental, aprovechando su extraordinaria ubicación, que el Ayuntamiento espera concretar en los próximos días.

