PSOE y Cs de Castalla acusan al actual gobierno de perder la obra del nuevo centro de salud

Los grupos municipales del PSOE y Ciudadanos (Cs) de Castalla, que gobernaron en coalición en los dos mandatos anteriores y ahora están en la oposición, acusan al actual gobierno del PP de que se haya paralizado el proyecto para construir un nuevo centro de salud en la población, argumentando que no se continuaron los trámites administrativos que ellos habían iniciado. Además, critican que se ponga el foco en ellos como responsables de haber dejado perder esta obra cuando, según sostienen, siguieron de forma correcta el proceso administrativo.

Las dos formaciones han emitido un comunicado conjunto en el que señalan que, en la reunión del Consejo de Salud que se celebró el pasado 13 de junio, el gerente del Departamento de Alcoy, Alfredo Rizo, indicó que el nuevo centro de salud que se había previsto en Castalla no se va a realizar por el momento porque el Ayuntamiento no hizo la correspondiente cesión de los terrenos a la Generalitat. También señalan PSOE y Cs que el actual gobierno ha acusado a sus antecesores de no realizar este trámite y, en consecuencia, de ser los responsables de que el proyecto se paralice.

Sin embargo, los citados grupos afirman que realizaron "todos los trámites pertinentes en el tiempo requerido, hasta la segregación de los terrenos" donde debía ir el centro de salud. Y al mismo tiempo, son ellos quienes acusan al PP de "no haber hecho absolutamente nada por el nuevo centro de salud en más de un año". La nueva infraestructura sanitaria debía suponer una inversión de 4,6 millones de euros y contaría con casi el triple de superficie que las actuales dependencias, y algunos de sus servicios, como Rehabilitación Básica, atenderían también a los vecinos de Onil. Así lo explicó el anterior conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, en una visita a los terrenos en septiembre de 2022.

El nuevo centro de salud se ubicaría en un área de expansión urbana de Castalla, en la parte sur de la población, muy cerca de donde se había planteado construir también una residencia geriátrica, dentro del Plan Convivint de la Generalitat. Esta instalación iba a suponer una inversión cercana a los 14 millones de euros y tendría capacidad para 60 personas. Sin embargo, PSOE y Cs afirman que, un año después del cambio de gobierno en Castalla y en la Generalitat, "sigue sin saberse nada" de este proyecto, pese a que el Ayuntamiento llegó a aprobar el pleno solicitar a Consell las competencias para la ejecución de las obras.

Este periódico se ha puesto en contacto con el alcalde de Castalla, Jesús López, para tratar de recabar su versión sobre estas cuestiones o por si quería rebatir las acusaciones realizadas por los citados grupos de la oposición o realizar cualquier otro comentario al respecto, pero ha declinado pronunciarse. El primer edil ha señalado que no realizará declaraciones sobre este asunto a los medios de comunicación, y que responderá al PSOE y Cs en el próximo pleno municipal, previsto para el miércoles 31 de julio.